El Ibiza Cricket Club se impone al Cricketers CC Richmond y permanece invicto

El Ibiza Cricket Club continúa invicto en su arranque de temporada. El conjunto ibicenco venció al Cricketers CC Richmond el pasado fin de semana en Sant Llorenç y ya encadena seis victorias en sus seis primeros compromisos, confirmando su excelente momento competitivo.

La actuación más destacada llegó en el T20 del viernes, en el que el combinado pitiuso se impuso por 52 carreras en un encuentro más ajustado de lo que reflejó el marcador final. El gran protagonista fue el capitán Lou Vincent, que firmó su primer century con la camiseta del club ibicenco gracias a una brillante entrada de 100 not out. Una actuación de enorme autoridad que resultó decisiva para encarrilar el triunfo local.

El propio Vincent volvió a tener un papel importante en el segundo duelo del fin de semana, en el que el Ibiza Cricket Club consiguió una nueva victoria, esta vez por siete wickets. Chris Prentice fue el máximo anotador del encuentro con 52 carreras, mientras que el capitán aportó otro medio centenar invicto, un red ink 50, para cerrar una jornada redonda.

Con estos resultados, el Ibiza Cricket Club refuerza aún más su confianza y mantiene su racha impecable en el inicio del curso. El club agradeció además la visita de Cricketers CC Richmond, en un fin de semana de buen ambiente y cricket en el Sant Llorenç.