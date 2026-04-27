María Vicente, primer gran nombre confirmado para el Meeting Toni Bonet de Ibiza

La gran fiesta del atletismo balear volverá a situar a Ibiza en el mapa nacional e internacional. El Meeting Toni Bonet, integrado en el Continental Tour de World Athletics, reunirá el próximo sábado 16 de mayo en las pistas Sánchez y Vivancos de Can Misses a destacados atletas regionales, nacionales e internacionales en la que está considerada la prueba de atletismo en pista más importante de las Islas Baleares.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de María Vicente, una de las principales figuras del atletismo español. La heptatleta catalana iniciará en Ibiza su temporada estival al aire libre, con la mirada puesta en el Europeo de Birmingham, donde aspira a pelear por las medallas.

El palmarés de la deportista la acredita como una de las deportistas más completas de su generación. Ha sido campeona del mundo y de Europa sub 18 de heptatlón, campeona continental sub 20 también en heptatlón y campeona de Europa sub 23 en triple salto. Además, es la vigente campeona de España de heptatlón y acumula nueve títulos nacionales en disciplinas como triple salto, 200 metros, heptatlón, pentatlón short track y 60 metros vallas.

Marca personal en los 100 metros vallas el año pasado en Ibiza

Vicente ya conoce bien el escenario ibicenco. El pasado año, el Meeting Toni Bonet supuso su regreso a la competición tras una larga lesión y lo hizo con buenas sensaciones, logrando además marca personal en los 100 metros vallas, con un registro de 13.33. En aquella edición también compitió en longitud, prueba en la que finalizó segunda con un salto de 6,12 metros.

Esta temporada, la atleta catalana centrará su participación en el foso de longitud de Can Misses, donde buscará firmar una primera gran marca que confirme el buen inicio de su preparación. Su presencia refuerza el nivel de una cita que pretende consolidarse como uno de los grandes escaparates del atletismo nacional e internacional.

La incorporación de María Vicente es el primer gran nombre confirmado para un Meeting Toni Bonet que, impulsado por el Consell de Ibiza, aspira a vivir una de sus ediciones más potentes de los últimos años. El próximo 16 de mayo, Can Misses volverá a convertirse en el epicentro del atletismo en las Islas Baleares.