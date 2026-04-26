El Trasmapi HC Eivissa roza el milagro, pero se queda sin premio

Hasta aquí duró el sueño del ascenso. El Trasmapi HC Eivissa claudicó este domingo en su lucha por el ‘play-off’ tras perder 23-22 en el Polideportivo Municipal El Plantío ante el Club Balonmano Burgos, que hizo valer su condición de favorito en casa, donde no ha perdido ningún partido en toda la temporada, para imponerse, con mucho sufrimiento, a un equipo insular que tuvo opciones de sumar hasta el último minuto.

El encuentro comenzó con mucha intensidad por parte de ambas escuadras, que apretaron en defensa desde el inicio. Los dos guardametas arrancaron de manera sublime, imponiéndose a los ataques y echando el cerrojo a sus porterías. Le costó entrar en el partido al HC Eivissa, que no consiguió perforar el arco rival en los primeros cinco minutos. Broto, una vez más, sostuvo al Trasmapi en los momentos clave, cuando los ibicencos estaban atascados y no encontraban fluidez en ataque.

Los pitiusos aguantaron el primer arreón local y se mantuvieron en partido pasado el ecuador de la primera parte (5-5), algo fundamental para poder competir en un feudo tan complicado como El Plantío. Los ibicencos tenían claro el guion: apretar atrás, no conceder y cuidar al máximo las pérdidas y los errores no forzados. Aun así, se estrellaron varias veces contra un muro llamado Daniel Santamaría, uno de los mejores porteros de la categoría, que sostuvo a los suyos en los momentos clave. Ahí, el Burgos aprovechó para abrir una pequeña ventaja (10-8, min. 23).

Los ibicencos fallaron varias ocasiones que no se pueden perdonar ante rivales de este nivel, por lo que se marcharon al descanso con una desventaja de dos goles (13-11). El Trasmapi necesitaba mejorar sus prestaciones ofensivas para seguir soñando.

El HC Eivissa salió bien tras el paso por vestuarios, apretando en defensa y recortando la desventaja, hasta empatar el partido a los ocho minutos. El conjunto ibicenco estuvo mejor en la segunda parte que su rival, al que le costó descifrar la telaraña defensiva planteada por Geno Tilves. Sin embargo, cuando tuvo la opción de romper el partido, volvió a aparecer Santamaría para mantener con vida a los locales.

El intercambio de golpes fue constante. Broto tampoco se quedó atrás, haciéndose grande en los momentos calientes. El Trasmapi logró ponerse por delante por primera vez en el partido mediada la segunda mitad, lo que obligó al técnico local a pedir tiempo muerto.

El Burgos reaccionó tras el parón, subiendo el ritmo y aprovechando los errores visitantes. El duelo entró en los últimos diez minutos con todo por decidir y con el Trasmapi mandando por la mínima. Cada posesión contaba y cada error pesaba. Varias pérdidas consecutivas, unidas a la exclusión de Chychykalo, permitieron al Burgos darle la vuelta al marcador en el momento decisivo.

El partido se volvió loco en el tramo final, y ahí pescó el conjunto local. El Trasmapi lo intentó hasta el final, compitió y tuvo opciones, pero terminó cayendo por la mínima (23-22) en un partido que se escapó por detalles. Con esta derrota, el sueño del ‘play-off’ se desvanece. Si Anaitasuna gana a Benidorm, los pitiusos estarán obligados a ganar los dos partidos restantes y esperar que los navarros no ganen ninguno en las jornadas que quedan.