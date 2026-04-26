Sant Rafel y UD Ibiza B se citan en la final pitiusa por el ascenso a Tercera RFEF

Habrá final ibicenca en la fase previa del ‘play-off’ de ascenso a Tercera RFEF. El CF Sant Rafel fue el primero en hacer los deberes este domingo tras imponerse en un trepidante duelo a la SD Formentera B en la primera semifinal, disputada en el Municipal de Sant Rafel.

Los ibicencos, que partían como favoritos y que en la fase regular pelearon el liderato con la PE Sant Jordi hasta la última jornada, se llevaron el gato al agua con un solitario gol de Joel Ortiz en el minuto 21 en una de las pocas llegadas claras del partido. A partir de ahí, el Sant Rafel supo gestionar su ventaja con oficio, resistiendo ante un filial formenterense que no se rindió en ningún momento, que monopolizó el balón durante muchos tramos y que dispuso de ocasiones para forzar la prórroga, pero al que le volvió a penalizar la falta de acierto en los metros finales.

En la otra semifinal, la UD Ibiza B se llevó un derbi ibicenco cargado de emoción hasta el último instante. El partido, disputado en el Municipal de Sant Antoni, terminó con victoria por 1-2 para el filial celeste, que se adelantó con un gol en propia puerta de Juan en el minuto 13. El Luchador reaccionó con rapidez y encontró el empate apenas diez minutos después por medio de José Rivaldo, que devolvió la igualdad y metió de lleno a los suyos en el partido.

Sin embargo, el equipo de Sergio Cirio volvió a golpear en un momento clave, justo antes del descanso, con un tanto de Ulises que acabaría siendo definitivo. En la segunda parte, el filial celeste supo sufrir, cerrarse atrás y aguantar las acometidas de un Luchador que lo intentó hasta el final, pero que no encontró el premio del empate.

De este modo, Sant Rafel y UD Ibiza B se verán las caras en la final de esta fase previa, de la que saldrá el representante pitiuso que se medirá al campeón de Menorca en una eliminatoria a ida y vuelta. Posteriormente, el camino hacia el ascenso se completará con dos rondas más, también a doble partido: una semifinal ante el tercer clasificado de Mallorca y la gran final por el ascenso.

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Un recorrido largo y exigente, pero con el premio de alcanzar la Tercera RFEF. Por su parte, el campeón de la División de Honor de Ibiza y Formentera, la PE Sant Jordi, afrontará la vía rápida con una eliminatoria directa ante el CD Migjorn. El partido de ida se disputará el próximo 10 de mayo en el Kiko Serra: si gana, será equipo de Tercera RFEF; si pierde, aún tendrá una segunda oportunidad enganchándose al ‘play-off’.