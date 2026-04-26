Golpe inesperado para el San Pablo-Eivissa en Cáceres

El San Pablo-Eivissa dio un paso atrás en su lucha por disputar la Copa de la Reina tras caer este domingo por 4-3 ante el CD Colegio San José en el Pabellón Multiusos de Cáceres. Un tropiezo inesperado, tanto por el desarrollo del partido como por la entidad del rival, que llegaba a la cita con solo tres victorias en toda la temporada y apenas 10 puntos en su casillero. Las ibicencas, que firmaron una buena primera parte y se marcharon por delante al descanso, terminaron pagando caro un segundo tiempo en el que el partido se les escapó en apenas unos minutos.

El equipo de Sergio Oruj golpeó primero. Fati, en estado de gracia, adelantó a las suyas en el minuto 4 y confirmó su espectacular temporada, en la que ya suma 41 goles en 27 partidos. La respuesta local no tardó en llegar, con el empate de Nuria Díaz cinco minutos después. El intercambio de golpes continuó y, de nuevo, apareció la pichichi uruguaya para devolver la ventaja al San Pablo en el minuto 18, dando sentido al dominio visitante en la primera mitad.

Sin embargo, todo cambió tras el paso por vestuarios. El CD San José dio un paso al frente y, en apenas un minuto, le dio la vuelta al marcador con los goles de Lucía y, otra vez, Nuria, que firmó un doblete para culminar una remontada exprés que dejó tocadas a las ibicencas. Aun así, el San Pablo no bajó los brazos. Las de Ca n’Escandell reaccionaron y lograron igualar de nuevo el encuentro con un tanto de Larissa, devolviendo la incertidumbre a un partido que entraba en sus últimos diez minutos completamente abierto.

En ese tramo final, el choque pudo caer de cualquier lado. Ambos equipos dispusieron de ocasiones, pero el desenlace fue cruel para las visitantes. En el último minuto, Robertinha, que regresaba tras más de dos meses fuera por lesión, introdujo el balón en su propia portería en una acción desafortunada que acabó decidiendo el encuentro.

Un golpe duro para un San Pablo que había hecho lo suficiente para, al menos, sumar, pero que vuelve de vacío de Cáceres en un partido marcado por los errores y la falta de contundencia en momentos clave. Con esta derrota, las ibicencas se mantienen en la novena posición del Grupo 1 de Segunda División con 36 puntos en 28 jornadas, a falta de solo dos partidos para el final. La próxima semana, las pitiusas recibirán en Es Viver al Segosala, cuarto clasificado y en plena pelea por el ascenso, en un duelo que ya no permite más tropiezos.