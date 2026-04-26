Goleada de la Peña Deportiva y tropiezos que pesan a los equipos pitiusos de Tercera RFEF

Este domingo, los cuatro equipos pitiusos del Grupo 11 de Tercera RFEF disputaron sus partidos correspondientes a la jornada 32 de Liga con suerte dispar. Una jornada que deja sensaciones muy distintas según el bando, con la Peña Deportiva lanzada, el Portmany lamentando un final cruel y Formentera e Inter Ibiza viendo cómo se les complica el sueño del ‘play-off’.

La Peña Deportiva confirmó su gran momento de forma tras la llegada al banquillo de Ramiro González, que asumió el cargo el pasado 31 de marzo tras el cese de Raúl Garrido. El conjunto de Santa Eulària firmó una exhibición en el Municipal y arrolló por 7-0 al Son Cladera en un partido dominado de principio a fin, sin dar opción alguna a su rival.

Los de la Villa del Río dejaron el choque prácticamente sentenciado antes del descanso, al que se marcharon con un contundente 3-0 gracias a los goles de Carlos Moreno y Marc Fraile, que firmó un doblete. Tras el paso por vestuarios, los locales no levantaron el pie del acelerador y ampliaron la goleada con un doblete de Montori, además de los tantos de Montalbán y Samu Pinto, cerrando una mañana redonda.

Con esta victoria, la Peña se mantiene en la tercera posición con 65 puntos a falta de dos jornadas ante Santanyí y Collerense, dos partidos que servirán para afinar el equipo de cara a un ‘play-off’ de ascenso en el que los ibicencos buscarán regresar a Segunda RFEF apenas un año después de su descenso.

Muy diferente fue el guion en el Municipal de Sant Antoni. La SD Portmany no pasó del empate (1-1) ante el Santanyí en un partido frenético que dejó un sabor amargo a los locales. Cuando todo parecía decidido, Matheus Souza adelantó a los portmanyins en el minuto 90, desatando la euforia en la grada. Sin embargo, en el 94, Marc Esteve silenció el estadio con el gol del empate, en un jarro de agua fría para un Portmany que se queda en la decimoquinta posición con 30 puntos. Los de Sant Antoni se jugarán la permanencia en las dos últimas jornadas ante Collerense y Rotlet Molinar.

Tampoco fue un buen día para los equipos pitiusos que aún mantenían opciones de engancharse al ‘play-off’. La SD Formentera, que llegaba en una dinámica muy positiva y sin perder desde el 15 de febrero, cayó con claridad en su visita al Manacor, segundo clasificado, que se impuso con autoridad y frenó en seco la racha de los de Maikel Romero. La derrota deja a los formenterenses en la séptima posición con 48 puntos, cada vez más lejos de la zona de promoción.

El Inter Ibiza, por su parte, también dio un paso atrás en sus aspiraciones tras caer en el campo del Cardassar en un partido que quedó marcado desde el inicio. La expulsión de Antoni Hernández en el minuto 6 condicionó por completo el encuentro y obligó a los ibicencos a competir en inferioridad durante prácticamente todo el choque. A pesar del esfuerzo, el equipo de Can Cantó no pudo puntuar y ve cómo se aleja la quinta plaza, la última que da acceso al ‘play-off’, que ocupa el Llosetense con un punto más y un partido menos.

Aun así, el balance de la temporada del Inter Ibiza sigue siendo notable. Recién ascendido, el conjunto pitiuso ha firmado una campaña muy por encima de las expectativas, compitiendo de tú a tú con equipos llamados a estar en la zona alta.