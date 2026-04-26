Cruel empate de la SD Ibiza que le aleja de la salvación

La SD Ibiza no logró pasar del empate ante el CE Andratx (2-2) en la mañana de este domingo, y se complica la permanencia en la categoría. Los hombres de Raúl Casañ iban perdiendo 0-2 en el inicio de la segunda mitad, pero los tantos de Vargas y Vidal igualaron un choque frenético y desenfrenado. Sa Deportiva estará obligado a ganar la próxima jornada ante el Poblense y esperar a que otros resultados le beneficien en la tabla para mantenerse en Segunda RFEF.

El once con el que Casañ buscaba salvar la categoría partía de una línea defensiva de cinco jugadores: Bourdal, Jiménez, Vidal, Adrián López y Andrada; Pepe Bernal y Jaume Villar ocuparían la medular, mientras que Marcos sería el conector que enlazaría con Vargas y Gilbert en faceta ofensiva.

Carlitos fue el primero en avisar para los mallorquines con un disparo desviado a los 11 minutos de partido. Sin embargo, lo cierto es que ambos equipos se tantearon durante buena parte de la primera mitad, conscientes de lo que estaba en juego en el Municipal. A partir de la segunda mitad de la primera parte, los rojillos comenzaron a monopolizar el control del esférico, aunque con gran dificultad para traducir dicho dominio en ocasiones sobre la portería de Elías Ramírez.

Primera mitad aciaga

La falta de ocasiones penalizó a Sa Deportiva, que recibió el primer mazazo en la primera aproximación del CE Andratx. Miquel Llabrés envió un balón largo y preciso que llegó a Sergi Martín. El atacante se orientó perfectamente el cuero con la cabeza frente a Adrián López y definió a placer a la derecha de Pol. 0-1 a falta de siete minutos para el descanso y la SD Ibiza, contra las cuerdas.

El tanto visitante no reactivó a los ibicencos. De hecho, el encuentro continuaba tal y como se había quedado antes del gol andritxol. Los rojillos no lograban generar ningún tipo de peligro y despidieron la primera mitad con un rendimiento muy por debajo de lo esperado pese a la importancia del duelo y la inferioridad del rival en la tabla.

Casañ no lo vio claro y optó por introducir a Antonio Moreno por Adrián López para reforzar el ataque y reorganizar una línea de cuatro en la zaga con Pep Vidal en banda izquierda. Sin embargo, lo peor aún estaría por llegar, después de que Garry anotara el segundo tanto tras una mala salida de Pol en un rechace de una falta directa. La efectividad de los mallorquines -dos goles en dos disparos a puerta- condenó al conjunto pitiuso, que empezó de la peor forma el segundo periodo.

El segundo de los mallorquines y la reacción local

Los visitantes hacían sangre con muy poco, y el tercero estuvo a punto de llegar pocos minutos después. Un despeje de Pep Vidal rebotó en Garry, que se llevó el esférico y definió en el mano a mano ante Pol, pero, en esta ocasión, el cancerbero estuvo muy atento para atajar con los pies.

La clara ocasión, que pudo ser la sentencia definitiva del duelo, revitalizó a Sa Deportiva, que sacó fuerzas de flaqueza para buscar el primero de cualquier forma. Y así fue, pues Gilbert resolvió una buena jugada por la banda izquierda con un centro preciso a la frontal, donde apareció Vargas para fusilar a Ramírez y recortar distancias en el marcador. 1-2 a falta de 40 minutos para el final y con el refuerzo moral de una posible remontada junto a su afición.

La réplica no tardaría en llegar en el bando mallorquín con un saque de esquina de Llabrés que pudo convertirse en gol olímpico de no ser por un providencial Pol, que metió una mano salvadora. La pasividad y la lentitud que protagonizaron la primera parte se transformaron en un duelo frenético y plagado de ocasiones en ambas áreas.

Locura en el Municipal

La reacción rojilla, finalmente, llegó en el 60, después de un remate de Diego Jiménez en el área que atajó Ramírez y que Pep Vidal embocaría a la red para colocar las tablas. Un Municipal abarrotado enloqueció ante la posibilidad de remontada, que estaba más cerca que nunca. Gilbert, tres minutos después, pudo establecer el tercero con un remate con su pierna menos buena, la derecha, que detuvo muy atento Ramírez. Sa Deportiva estaba de vuelta.

El transcurso de los minutos benefició al Andratx, que buscaba enfriar el duelo con la posesión del esférico. Isnaldo confirmó la reacción visitante con una gran volea que detuvo Pol. Vargas replicó con un potente disparo raso desde el flanco derecho que desvió Ramírez para evitar el tercero. La moneda podía caer de cualquier lado.

Jiménez envió un testarazo a escasos centímetros de la portería, poco antes de que Casañ introdujera a Felipao por Riquelme. El brasileño estuvo a punto de llegar y besar el santo, pues fusiló con la izquierda a un Ramírez que atajaba todo lo que llegaba a su portería. El asedio rojillo era una realidad, mientras que los mallorquines aguardaban agazapados en el área buscando el empate.

La épica que no se concretó

Cabezas entró por Bourdal en el 85 para buscar la épica y conseguir el tan ansiado gol que permitiera soñar con la salvación. Aunque los andragenses aprovechaban los espacios que el cuadro local estaba obligado a dejar atrás, lo cierto es que el tercero de los ibicencos estaba más cerca de llegar. Y pudo llegar en el 88, con un balón colgado de Jaume Villa que Moreno envió por encima de la portería justo delante de Ramírez.

Pol atajó un mano a mano que Montenegro no definió bien, y la tensión se mascaba en el Municipal. Diego Jiménez tuvo la última ocasión del partido tras rematar arriba un centro preciso de Marcos, en el que fue el partido más frenético de la temporada en Sant Rafel y que complica mucho las cosas a la SD Ibiza de cara a conseguir la salvación, que tendrá que disputarse en la última jornada ante el Poblense.