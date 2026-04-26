El Club de Judo Sant Jordi firma un debut histórico en Segunda División

El equipo femenino del Club de Judo Sant Jordi protagonizó este fin de semana un momento histórico para el deporte ibicenco tras su debut en la Segunda División Nacional Femenina, la segunda máxima categoría del judo por equipos en España. La competición, celebrada en el Polideportivo Francisco Valcárcel, sede de la Federación Madrileña de Judo en Madrid, reunió a los mejores clubes del panorama nacional.

El conjunto ibicenco, formado íntegramente por judokas del propio club, se desplazó hasta la capital con un equipo compuesto por cinco competidoras: Dina Hamri, Aisha Ferrer, Aroa García, Adriana Ferrer y Catiana Cardona, acompañadas por un técnico del equipo y el presidente del club.

En lo deportivo, el Sant Jordi firmó una actuación notable. En el primer encuentro, las ibicencas lograron una contundente victoria por 4-1 frente al Judo Club Móstoles. En la segunda confrontación, ante el equipo salmantino Doryoku, el enfrentamiento se resolvió por un ajustado 3-2 en contra. Ya en el tercer duelo, frente al también madrileño Sport Judo Valdemoro, el Sant Jordi no pudo imponerse y cayó por 4-1. Sin embargo, el equipo supo rehacerse en el último encuentro de la jornada, logrando una importante victoria por 3-2 ante las también madrileñas del Dojo Quino.

Con estos resultados, el Club de Judo Sant Jordi cierra su primera participación en la liga con un balance de dos victorias y dos derrotas, dejando una imagen "muy positiva" en su estreno en la competición nacional.