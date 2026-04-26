Candela Sánchez y Mateo García se coronan en el cierre del 5K de Santa Eulària

Santa Eulària puso este domingo el broche final a un intenso fin de semana de aguas abiertas con la disputa del 5 kilómetros Open, una prueba que volvió a situar a la isla en el principal foco del calendario nacional e internacional. La jornada, ya sin la dureza del mar que había marcado días anteriores, dejó carreras rápidas y finales apretados en una competición celebrada en el marco de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas.

La gran protagonista femenina fue Candela Sánchez, del CD Gredos San Diego, que se proclamó campeona de España y vencedora de la categoría Open con un tiempo de 59:40.3 y un desenlace espectacular. La madrileña firmó una carrera de enorme madurez competitiva y remató su actuación con un final de los que levantan al público, imponiéndose a rivales internacionales de primer nivel en un escenario de máxima exigencia.

Sánchez superó en la llegada a la japonesa Ichika Kajimoto, que fue segunda con una crono de 59:42.7, mientras que Paula Otero, del CN Arteixo, firmó un tiempo de 59:45.6 y completó el podio Open con una brillante tercera plaza. La gallega, además, logró la plata nacional en una actuación muy meritoria, después de mantenerse durante toda la prueba en posiciones delanteras y responder al ritmo marcado por algunas de las favoritas.

Clara Martínez, tercera, rozó el Top 10

La carrera femenina tuvo un nivel sobresaliente, con la presencia de nadadoras de gran prestigio internacional. Kajimoto controló buena parte del desarrollo de la prueba, mientras que las húngaras Bettina Fabian -marcó un tiempo de 59:51.1- y Mihalyvari -parando el crono en 59:51.2-, finalmente séptima y octava, también estuvieron en la pelea por las posiciones de honor. A ellas se sumó la potente representación francesa, con nombres como Delacroix (59:46.6), Gaudaire (59:50.2) o Jouisse (59:50.9), que contribuyeron a elevar todavía más la exigencia de un 5K disputado a gran velocidad.

El triunfo de Candela Sánchez premió una gran semana de la nadadora madrileña en Santa Eulària. Ganar en casa, dentro de un marco internacional y ante rivales de primer nivel, dio aún más valor a una victoria que confirma su excelente momento competitivo. También salió reforzada Paula Otero, que completó una carrera sólida de principio a fin y subió al podio Open en una de las pruebas más exigentes del programa.

La tercera española fue Clara Martínez, del CE Mediterrani, que rozó el Top 10 de la clasificación Open registrando una marca de 59:53.5 y que se colgó el bronce del Campeonato de España absoluto. La joven nadadora júnior aprovechó su oportunidad en ausencia de dos referencias como Ángela Martínez y María de Valdés, que competirán la próxima semana en Cerdeña, y firmó una actuación que confirma su proyección dentro del equipo nacional.

Paula Otero llega a la línea de metea / YasminArtVisual

Mario Méndez y Cristóbal completaron el podio masculino

La prueba masculina también dejó un desenlace de gran emoción. El francés Sacha Velly se llevó la victoria Open con un tiempo de 54:52.1 después de imponerse al húngaro David Betlehem, que firmó una marca total de 55:03.9, en una última vuelta espectacular. La carrera llegó partida en varios grupos de cabeza a los kilómetros decisivos y Velly supo elegir mejor la trayectoria en el tramo final. Betlehem, que se abrió demasiado hacia la izquierda en la recta decisiva, perdió una oportunidad de oro y tuvo que conformarse con la segunda posición.

En clave española, Mateo García, del CN Arteixo, fue el mejor nacional parando el cronómetro en 55:10.9 y se proclamó campeón de España tras acabar séptimo en la clasificación Open. El gallego se mantuvo en el grupo cabecero durante buena parte de la prueba y supo resistir el ritmo de los favoritos internacionales para asegurarse el oro nacional en una distancia no olímpica, pero de gran prestigio competitivo.

Dos puestos por detrás llegó Mario Méndez, del CN Santa Olaya, que fue noveno Open y subcampeón de España con un tiempo de 55:21.2. La rivalidad entre ambos nadadores gallegos dejó una de las lecturas más interesantes de la jornada y apunta a nuevos duelos en próximas competiciones. El bronce nacional fue para Cristóbal Vargas, del CN Dos Hermanas, que registró 55:24.8 en el electrónico y completó una actuación muy valiosa en una prueba con una amplia y exigente participación española.

Pedro Rodríguez y Sofía Bondarenko reinan en el infantil

En categoría infantil masculina, Pedro Rodríguez (1:01:47.1), del CN Rías Baixas, se impuso por solo una décima a Guillermo Simón (1:01:47.2), del CN Liceo, en uno de los finales más ajustados del día. Ambos fueron campeón y subcampeón de España, además de segundo y tercero en la clasificación Open por detrás del húngaro Zateny Sarkany, que fue dueño y señor de la carrera con una marca de 55:22.5. El tercer puesto nacional y cuarto general correspondió a Unai Cocera, del CN Metropole, con un sólido 1:01:51.5.

En categoría infantil femenina, Sofía Bondarenko (1:01:29.8), del CMD Horadada, se proclamó campeona de España tras aventajar en casi cuatro segundos a María Reyes, del CN Marina-Cartagena, que estableció 1:04:33.7 en el alumbrado. El podio nacional lo completó Emma Guiza (1:06:19.3), del CD Gredos San Diego, en una prueba que también sirvió para medir el futuro de la natación española en aguas abiertas.

La jornada concluyó también con la clasificación por clubes, en la que el Maestro Claret CN Granollers firmó un doblete general al imponerse tanto en categoría femenina como masculina, sumando los resultados absolutos, júnior e infantiles. En mujeres, el club catalán acabó primero con 133,50 puntos, por delante del CD Gredos San Diego, con 123, y del CN Marina-Cartagena, con 97. En hombres, el CN Granollers también lideró con 110 puntos, seguido del CN Sabadell, con 95, y del CD Gredos San Diego, con 82.

Santa Eulària cerró así una edición de alto nivel, marcada por la presencia de figuras internacionales, el protagonismo de la selección española y una notable respuesta organizativa. El 5K final dejó campeones, finales apretados y nombres propios para el futuro, consolidando a la isla como un escenario de referencia para las aguas abiertas.