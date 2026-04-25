El sueño del ‘play-off’ para el Trasmapi pasa por El Plantío

Examen de altura para el Trasmapi HC Eivissa. El conjunto ibicenco afronta este domingo (12 horas) un partido de máximo nivel en el Polideportivo Municipal El Plantío, donde le espera un Burgos que ha convertido su pista en un fortín y que no conoce la derrota como local en toda la temporada.

El equipo dirigido por Geno Tilves llega a la cita con la necesidad de sumar si quiere seguir con vida en la pelea por el ‘play-off’ de ascenso. Sextos con 32 puntos y a solo dos de Anaitasuna, los ibicencos encaran un tramo final sin red: tres jornadas por delante y sin margen de error.

Además, el contexto aprieta aún más. El conjunto navarro, que marca la quinta plaza, recibe este sábado al Benidorm, por lo que cualquier tropiezo del Trasmapi podría dejarle sin opciones. Por si fuera poco, los pitiusos tienen perdido el ‘goal-average’ particular, un detalle que puede ser decisivo en caso de empate final.

Pero si el reto clasificatorio es exigente, el escenario no lo es menos. El Burgos, tercer clasificado con 39 puntos, es uno de los equipos más sólidos de la categoría y el segundo mejor local, con un balance demoledor: 12 victorias y un empate en 13 partidos. Un muro que pondrá a prueba las aspiraciones de un Trasmapi que, lejos de arrugarse, viaja con la intención de competir hasta el límite.

El recuerdo de la primera vuelta aún escuece. En Ibiza, el Burgos firmó un partido muy superior, algo que no ha olvidado Geno Tilves: «En la ida jugamos un partido desastroso, el peor de la temporada. No podemos cometer errores porque ellos nos lo van a hacer pagar».

El técnico ibicenco no esconde la dificultad del reto, pero tampoco renuncia a nada: «Es un equipo con un proyecto para ascender, con jugadores de mucha calidad y mucho gol. Tendremos que hacer un partido perfecto. No tenemos nada que perder, vamos con mucha ilusión».