Fútbol | Tercera RFEF
Jornada decisiva para los equipos pitiusos en Tercera RFEF
SD Formentera e Inter Ibiza buscan entrar a los play off de ascenso, mientras que la SD Portmany quiere certificar la permanencia en la categoría de forma matemática
Los equipos pitiusos del Grupo 11 de Tercera RFEF afrontan este domingo la primera de las últimas tres jornadas de la competición con todo por decidir. La SD Formentera quiere mantenerse en la pugna por los play off de ascenso y tratará de sumar los tres puntos a las 13 horas en uno de los feudos más difíciles, el del Manacor, que ocupa la segunda posición con 73 puntos.
Una hora antes, a las 12 horas, habrá doble duelo ibicenco. Por un lado, la Peña Deportiva, ya clasificada para los puestos de promoción, buscará frenar su racha de empates ante el Son Cladera en el Municipal. Por el otro, la SD Portmany recibirá al CE Santanyí con el objetivo de certificar la permanencia en la categoría de forma matemática, a tan solo dos puntos. Finalmente, el Inter Ibiza buscará mantener vivo el sueño del ascenso a las 15 horas en el campo del CE Cardassar, en uno de los duelos más decisivos para alcanzar los play off.
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