Ganar o ganar para la SD Ibiza ante el Andratx

Si hay un partido en el que la SD Ibiza estuviera obligado a ganar, sería este. El combinado ibicenco se medirá al CE Andratx este domingo a las 12 horas en el Municipal de Sant Rafel con el objetivo de mantener vivas sus esperanzas de la salvación. Los pitiusos se encuentran en la decimocuarta posición -en descenso-, a un punto del play off de permanencia que ocupa actualmente la UD Barbastro y a tres de la salvación, donde se encuentra el CD Castellón B a falta de dos partidos para el final. De no ganar, la SD podría descender matemáticamente a Tercera RFEF.

Ante el Lleida Atlètic volvieron a aparecer los fantasmas de los minutos finales que tantos puntos han quitado a los ibicencos. Una vez más, lo que pudo convertirse en un valioso punto en tierras catalanas terminó en una dolorosa derrota, después de que Boris Garrós anotara dos tantos consecutivos -el primero, de penalti- en los minutos 96 y 98 del encuentro.

La recta final de los rojillos no está siendo como se presuponía hace dos meses. Una concatenación de empates y derrotas -muchas de ellas producidas en los últimos minutos- ha conducido a Sa Deportiva hasta una situación en la que no se puede permitir más fallos y en la que necesita sumar los tres puntos. La buena noticia es que los últimos dos enfrentamientos de la liga serán en el Municipal, donde la afición rojilla exhalará hasta el último aliento con la idea de convertir la salvación en una realidad.

«Es nuestra última oportunidad para salvar la categoría»

Casañ no podrá contar con Frías, Castro, Montalbán y Rico para el compromiso de este domingo, bajas que son especialmente delicadas en la medular, donde se origina gran parte del juego rojillo. Sin embargo, el resto de la plantilla estará disponible para afrontar el decisivo duelo ante un ya descendido CE Andratx que no lo pondrá fácil.

«Es nuestra última oportunidad para salvar la categoría», admite Casañ en la previa del partido. El beniparrellero no se fía del conjunto mallorquín pese a su condición de descendido: «Ya nos han ganado varias veces y estoy seguro de que no vendrán de vacaciones». Casañ reconoce que «ha habido muchos partidos para sellar la permanencia», pero no han sido «capaces» de conseguirlo, por lo que será imprescindible «confiar en la afición al máximo y demostrar como sea» que son merecedores de permanecer en la categoría un año más.

Y es que enfrente no habrá un rival cómodo para Sa Deportiva. El conjunto mallorquín ha ganado los tres últimos enfrentamientos que ha jugado ante los ibicencos y no pierde ante ellos desde el año 2022, cuando la SD Ibiza venció por 2-0 con goles de Juan Delgado y Juan Antonio Sánchez. Una noticia esperanzadora es el flojo desempeño que han tenido durante toda la temporada fuera de su feudo, donde no han ganado desde el verano del año pasado y donde solo han conseguido dos puntos desde que comenzó este año. Sin duda, será un exigente examen que los pitiusos deberán aprobar con nota si quieren aspirar a mantenerse en Segunda RFEF un año más.