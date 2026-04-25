El Class Sant Antoni doma al Cáceres y toma ventaja para la vuelta

El Class Bàsquet Sant Antoni venció este sábado al Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a la Primera FEB (72-84). En un partido muy trabajado, de tensión y de lucha, los ‘portmanyins’ conquistaron el Multiusos Ciudad de Cáceres para tomar ventaja en este cruce inaugural. El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal dio el zarpazo, con un espectacular Kai Johnson, autor de 22 puntos. En el bando contrario, Leveque fue una pesadilla (19 puntos).

Los ibicencos comenzaron con personalidad, abriendo el marcador con un tiro libre de Stoilov (0-1). Los locales descorcharon la botella con un triple de Lafuente para fijar el 3-1, pero luego también apareció el acierto exterior para los pitiusos, que volvieron a tomar las riendas en el marcador. Fue con un canastón desde los 6,75 metros de De la Rúa, para establecer el 5-8.

Todo siguió muy parejo en los siguientes instantes, hasta que el Class subió un puntito la intensidad defensiva para escaparse hasta el 9-19. Jacinto Carbajal, entrenador de los locales, tuvo que pedir tiempo muerto para frenar a los baleares, que acabaron ganando el primer cuarto por 13-24.

Tocaba sufrir y sufrió el Sant Antoni en el segundo acto. Empezó a crecer el Cáceres, apoyado por su entusiasta afición. Los extremeños se acercaron a cinco puntos (25-30) tras una canasta de Leveque. Berrocal tuvo que pedir tiempo muerto, pero antes vio una técnica por una airada protesta. Los cacereños continuaron creciendo y su parcial se fue al 10-0 para acercarse hasta el 28-30.

La cosa se ponía fea para los sanantonienses, pero apareció la casta de De la Rúa, que con una gran acción personal devolvió algo de tranquilidad (28-32). Los pitiusos se agarraron de nuevo a la pista y salió la calidad de Johnson, Blat y Solarin, que catapultaron de nuevo a los azules hasta el 32-40. El Class aguantó bien la embestida y cerró el cuarto con autoridad. Un triplazo de Blat sobre la bocina silenció al Multiusos, para dejar el partido en 37-48 al descanso.

El Sant Antoni continuó muy entero en el tercer cuarto del encuentro, en el que llegó a manejar ventajas de hasta 14 puntos. Pero fue Leveque, el que sostuvo a los suyos en el partido. El pívot hizo daño por dentro, de media distancia y con los libres. Ya en el tramo final del periodo, el plantel de Berrocal estuvo más desacertado y el Cáceres derribó el muro con un gran Mazaira. El héroe de los extremeños en Toledo, clave en la clasificación para el ‘play-off’, anotó cinco puntos consecutivos para dejar el marcador en 60-67. Estaba todo por decidir.

Lejos de amedrentarse, el Class salió, en el último cuarto, decidido a buscar el triunfo. Un enorme Blat anotó cinco puntos consecutivos (una canasta de dos y un triple) para fijar el 60-73. Luego, Gantt acertó con uno de los dos tiros libres de que dispuso para poner el 60-73. Sin embargo, los cacereños apretaron y, a falta de cinco minutos, se pusieron 67-75 tras un mate de Leveque. Berrocal pidió tiempo muerto para refrescar las ideas.

Entre Johnson y Blat, y a base de una dura defensa, los sanantonienses volvieron a la distancia de seguridad de 10 puntos (69-79) cuando faltaban poco más de tres minutos para la conclusión. Carbajal pidió tiempo muerto. En la reanudación, el Class recuperó la posesión tras una falta en ataque de los verdes. Luego los pitiusos la perdieron también. Se entraba en la fase clave del choque.

Continuaron las imprecisiones de uno y otro equipo. El tiempo corría a favor de los ibicencos, que a falta de 1:18 entraron mandando 72-81 y con posesión. Un triple de Gómez dinamitó el partido (72-84). El encuentro se embarró en los últimos segundos, pero el Class no se amilanó y acabó sentenciando. Los sanantonienses golpearon primero. Queda la vuelta en Ibiza el próximo sábado.