Fútbol
Arranca el camino más largo hacia Tercera RFEF
Este domingo se enfrentan Sant Rafael y SD Formentera B y Luchador contra UD Ibiza B
El ‘play-off’ previo de ascenso a Tercera RFEF levanta el telón este domingo en Ibiza con dos eliminatorias que prometen igualdad y tensión desde el primer minuto. Sant Rafel y Sant Antoni serán los escenarios de una primera batalla que se disputa a doble partido y en la que no hay margen para errores.
En Sant Rafael (18 horas), el conjunto local recibe a la SD Formentera B en un duelo entre dos equipos que han competido a buen nivel durante la temporada y que buscan dar el primer paso hacia la fase autonómica. Los rafelers tratarán de hacerse fuertes en casa ante un filial formenterense que llega sin complejos.
A la misma hora, en Sant Antoni, el Luchador se mide a la UD Ibiza B en otra eliminatoria que se presenta abierta. Con el billete a la siguiente ronda en juego, los cuatro equipos afrontan 180 minutos en los que cada detalle contará.
- El chiringuito más codiciado de Ibiza ya tiene dueños
- Un accidente devuelve al siglo pasado a los vecinos del norte de Ibiza durante ocho horas
- Cambios importantes en las líneas de autobús de Ibiza tras las quejas de usuarios y asociaciones de vecinos: consúltalos aquí
- Un helicóptero sobrevuela 'muy bajo' el norte de Ibiza: 'Alguna de las veces pasaba tan cerca que daba miedo
- Este barrio de Ibiza está de enhorabuena: un bar fundamental para sus vecinos prepara su reapertura
- Una reforma negligente en las tuberías causó la brutal explosión de gas en Ibiza: 'Está clarísimo
- Llama la atención: El elevado desembolso que supondrá para los propietarios del solar el desalojo del asentamiento de chabolas más grande de Ibiza
- Las discotecas arrancan la temporada en Ibiza con 30.000 asistentes a las fiestas de apertura