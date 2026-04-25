Arranca el camino más largo hacia Tercera RFEF

El ‘play-off’ previo de ascenso a Tercera RFEF levanta el telón este domingo en Ibiza con dos eliminatorias que prometen igualdad y tensión desde el primer minuto. Sant Rafel y Sant Antoni serán los escenarios de una primera batalla que se disputa a doble partido y en la que no hay margen para errores.

En Sant Rafael (18 horas), el conjunto local recibe a la SD Formentera B en un duelo entre dos equipos que han competido a buen nivel durante la temporada y que buscan dar el primer paso hacia la fase autonómica. Los rafelers tratarán de hacerse fuertes en casa ante un filial formenterense que llega sin complejos.

A la misma hora, en Sant Antoni, el Luchador se mide a la UD Ibiza B en otra eliminatoria que se presenta abierta. Con el billete a la siguiente ronda en juego, los cuatro equipos afrontan 180 minutos en los que cada detalle contará.