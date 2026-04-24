Suspendido el partido del Gasifred Atlético a causa de las calimas

El Gasifred Atlético no disputará finalmente el encuentro que tenía que jugar ante el Melistar FS este viernes a las 20.30 horas por motivos metereológicos. El club azulón, que afrontaba la jornada 27 de la competición, no pudo subirse al avión que les desplazaba desde Madrid hasta Melilla a causa de la densa calima que cubría las pistas del aeropuerto melillense. Una vez que la plantilla y el cuerpo técnico llegó a la puerta de embarque recibió la noticia de que no podía tomar el vuelo programado para las 12.05 horas con destino Melilla.

El imprevisto de última hora llevó a ambos equipos a suspender el partido de esta tarde. El Gasifred pasará la noche de este viernes en la capital, y el sábado al mediodía regresará a la isla. El objetivo por parte de los dos clubes es disputar el enfrentamiento durante la próxima semana o, en el caso de que tampoco se pudiera, en dos semanas, con el objetivo de no alargar más un calendario que se encuentra en su recta final y será decisivo para un Gasifred Atlético que quiere entrar a los ansiados play off.