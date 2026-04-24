Veinte partidos de sanción al entrenador de fútbol que dio un botellazo a un árbitro en Ibiza

La Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) ya ha dictado sanción por los hechos ocurridos el pasado 12 de abril en el partido de División de Honor entre el Luchador y la PE Sant Jordi. El segundo entrenador del conjunto local, Christian Ivanoe Núñez, ha sido castigado con 20 partidos de suspensión tras el lanzamiento de un bidón de agua que impactó en el árbitro asistente.

Según recoge la propia resolución publicada por la FFIB, el castigo se impone “en su grado máximo” al considerar probada la agresión y el resultado lesivo de la misma: «20 partidos oficiales por agresión al árbitro. Se impone la sanción en su grado máximo teniendo en cuenta el medio empleado para agredir (botella medio llena de agua) y el resultado de la misma acreditado por las fotografías aportadas», en aplicación del artículo 117.1 del Código Disciplinario.

El organismo federativo también detalla que el FC Luchador presentó alegaciones, en las que reconoce expresamente que el técnico «lanzó un bidón de agua que impactó en el asistente nº1», aunque matiza que lo descrito en el acta arbitral “no se ajusta plenamente a la realidad”. Pese a ello, la FFIB concluye que los hechos constituyen una infracción tipificada como agresión al árbitro asistente y desestima íntegramente las alegaciones al no aportarse pruebas que acrediten la falta de intencionalidad.

Acta arbitral

Los hechos se produjeron en el tramo final del encuentro. Según el acta arbitral, a la que tuvo acceso Diario de Ibiza, el técnico fue amonestado en el minuto 88 por «desaprobar de forma ostensible una de mis decisiones». Instantes después, y tras dirigirse al asistente «de forma exaltada» y «encarándose», fue expulsado. El episodio más grave se produjo a continuación. Siempre según el acta, «una vez expulsado […] lanzó con fuerza excesiva un bidón de agua […] impactando en el brazo derecho de mi asistente número 1 a la altura del codo». El colegiado añade que el impacto provocó «inflamación y rojez» en la zona afectada y que «el bidón quedó deformado debido al impacto», extremo que, según la resolución federativa, queda acreditado mediante el material gráfico adjunto.

Ante la situación, el árbitro decidió suspender el encuentro: «Tras la agresión […] decido suspender el partido», recoge el acta. En ese momento, el marcador era de 0-1 favorable a la PE Sant Jordi y el choque se encontraba en sus instantes finales. Tras lo sucedido, el asistente acudió a un centro de salud para recibir atención médica y, posteriormente, interpuso una denuncia ante la Policía Nacional. Los hechos han pasado así también al ámbito judicial, donde las autoridades deberán determinar si existe recorrido penal, al margen de la sanción deportiva ya impuesta.