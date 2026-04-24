El Class Sant Antoni, al asalto del Multiusos de Cáceres

Llegó la hora de la verdad para el Class Bàsquet Sant Antoni. El momento para el que el equipo ibicenco se ha estado preparando durante toda la temporada. Porque los sanantonienses inician este sábado el play-off de ascenso a la Primera FEB, visitando al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, desde las 20.30 horas en el Pabellón Multiusos. El encuentro, que será también retransmitido por LaLiga+, significará la ida de la primera de las tres eliminatorias que los isleños deberán pasar si quieren acceder a la antesala de la ACB.

El Class ha llegado a esta fase de ascenso después de acabar segundo del Grupo Este, con un balance de 20 victorias y seis derrotas. Todo lo contrario que los cacereños, que entraron como octavos del Grupo Oeste y tras un triple sobre la bocina en la última jornada de la fase regular, dejando helado a un Toledo que se quedó sin el premio deseado. Sin embargo, todo lo sucedido hasta ahora importa poco o casi nada. Porque en esta eliminatoria sólo puede quedar uno.

¿A la tercera va la vencida?

Eso sí, la escuadra ibicenca, entrenada por Josep Maria Berrocal, llega con los deberes hechos y con la certeza de que es capaz de ganar a cualquiera. En su primera temporada al frente, el técnico catalán ha igualado el récord de victorias de los pitiusos en la Liga y, además, parece que le ha dado un plus de competitividad. En el recuerdo de los aficionados están los dos últimos play-offs, en los que el Class se quedó a las puertas del ascenso: cayó en las eliminatorias definitivas frente al Morón, en el curso 23-24; y contra el Melilla, en el ejercicio 24-25. Quizás, a la tercera sea la vencida, pero primero los de Berrocal deberán dejar en la cuneta a un auténtico hueso duro, con mayor recorrido que los isleños en competiciones nacionales.

Además, cuenta con una plantilla plagada de grandes jugadores. Uno de los más desequilibrantes es el pívot Wildens Carl Leveque, que acabó la Liga como el tercer máximo anotador del Oeste (firmó una media de 16.62 puntos por partido, tras 26 duelos disputados). Además, es el segundo mejor reboteador, con 9,58 capturas por encuentro, así como el mejor taponador (1.19 por partido). Mientras, en minutos jugados, los tres más utilizados por su entrenador, Jacinto Carbajal, son Albert Lafuente, Alejandro Mazaira y el propio Leveque. Además, con los cacereños juega un ex del Class Sant Antoni, Erikas Kalinicenko, que no tuvo fortuna en isla por culpa de una lesión.

Proyección del partido en el Pabellón Siroko Sa Pedrera

El Class tendrá que jugar un partido muy serio para salir airoso en “una competición nueva, con un formato muy diferente a la Liga regular”, explicó Berrocal. “Tenemos que ponerlo todo en la pista. Jugamos frente a un equipo que llega con confianza y que tiene gente experta y veterana. Evidentemente, en un ‘play-off’ no se espera más que jugar contra buenos equipos, por lo que se requiere que saquemos la mejor versión de nosotros mismos. Lo afrontamos con mucha ilusión”, añadió el preparador de los isleños.

El equipo ibicenco no estará solo en Cáceres, ya que le acompañarán una treintena de aficionados. Los que no puedan desplazarse podrán seguir el partido desde el Pabellón Siroko Sa Pedrera, donde se proyectará el partido en pantalla grande.