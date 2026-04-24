Ángela Martínez protagoniza la primera etapa de la Copa del Mundo en Santa Eulària

Santa Eulària vivió durante la mañana de este viernes una de esas jornadas que definen la esencia de las aguas abiertas. La bahía ibicenca acogió las pruebas femenina y masculina de diez kilómetros de la Copa del Mundo en un escenario tan espectacular como exigente, marcado por la baja temperatura del agua, de 18.5 grados, y por un mar duro que obligó a los nadadores a adaptarse desde los primeros metros.

En ese contexto, Ángela Martínez volvió a demostrar que ya pertenece a la élite internacional de la disciplina. La nadadora española firmó una brillante segunda posición en la prueba femenina con un tiempo de 1:58:56.3, solo por detrás de la australiana Moesha Johnson, vencedora con 1:58:51.3. La plata en la Copa del Mundo tuvo además un valor añadido, ya que la prueba también servía como Campeonato de España de diez kilómetros. Martínez se proclamó campeona nacional y reforzó su candidatura como una de las grandes referencias españolas de las aguas abiertas.

«Me he encontrado muy bien durante la prueba, aunque es verdad que había mucho oleaje y no estoy acostumbrada», explicó Martínez tras cruzar la meta. La nadadora también destacó la importancia del planteamiento táctico: «Por fin he hecho caso a mi entrenador. He tirado desde el principio y, aunque el grupo se me iba, he conseguido alcanzarlas. Estoy muy contenta porque no me esperaba esta segunda posición».

La española María de Valdés abandonó por problemas físicos

El frío, una de las grandes preocupaciones antes de la salida, terminó quedando en un segundo plano durante la competición. «Ayer lo pasé muy mal en los entrenamientos y estaba preocupada, porque no me gusta mucho el frío. Pero en cuanto te tiras ya no te das cuenta. Estás centrada en la carrera y no te paras a pensar en nada», confesó la española.

En clave española, María de Valdés fue protagonista en la primera mitad de la prueba. La malagueña llegó a situarse en tercera posición durante la segunda vuelta tras recortar diferencias con la cabeza, pero las condiciones terminaron pasándole factura. De Valdés se vio obligada a abandonar por problemas físicos, posiblemente derivados de una hipotermia que arrastraba desde los primeros kilómetros.

También completaron una destacada actuación Clara Martínez y Candela Sánchez, que lograron situarse entre las diez mejores en una prueba de altísimo nivel y gran desgaste. Paula Otero también formó parte de la representación española, mientras que Alba Rubio fue descalificada.

Betlehem se llevó una prueba masculina muy disputada

La prueba masculina de diez kilómetros ofreció un desarrollo muy distinto, con una carrera compacta y estratégica en la que el grupo cabecero se mantuvo numeroso hasta los últimos compases. El húngaro David Betlehem terminó imponiendo su ritmo para llevarse la victoria con un tiempo de 1:52:39.9, por delante del francés Sacha Velly, segundo con 1:52:44.2, y del italiano Andrea Filadelli, tercero con 1:52:45.0. El ajustado desenlace volvió a evidenciar el altísimo nivel del circuito internacional.

Los españoles Mario Méndez y Mateo García firmaron una actuación sólida en un contexto de máxima exigencia. Méndez fue el mejor nacional al finalizar 20º con un tiempo de 1:53:07.3, mientras que García concluyó 21º con 1:53:09.5. Ambos se mantuvieron durante buena parte de la prueba dentro del grupo principal y sumaron una valiosa experiencia competitiva tras su paso por la cita previa de Soma Bay.

Ángela Martínez y Mario Méndez reinan en el Campeonato de España

En el Campeonato de España, los títulos nacionales se decidieron con los tres primeros españoles clasificados. La competición otorgaba además dos plazas directas para el próximo Campeonato de Europa de aguas abiertas, con una posible tercera sujeta al nivel de la prueba. En categoría femenina, Ángela Martínez subió a lo más alto del podio nacional, acompañada por Claudia Martínez y Candela Sánchez. En categoría masculina, el título fue para Mario Méndez, con Mateo García como subcampeón y Joan Macario Molina completando el podio.

El seleccionador nacional, Xavi Casademont, valoró especialmente la actuación de Martínez y su evolución en el circuito internacional. «Desde el año pasado Ángela ha hecho buenos resultados, pero no tan buenos como este. Le viene muy bien saber que está arriba», señaló. El técnico también destacó la capacidad de adaptación del equipo en una jornada extrema: «En aguas abiertas hay que estar preparados para cualquier cosa. Hay que adaptarse rápido y cambiar la estrategia».

Ibiza volvió a confirmar así su peso dentro del calendario internacional de aguas abiertas. En una jornada de frío, oleaje y máxima exigencia, Ángela Martínez volvió a brillar con una plata que refuerza su liderazgo y consolida su nombre entre las grandes especialistas del momento.