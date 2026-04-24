El 'Adrenalin', con tripulación de Ibiza, se pone a prueba en 'La Larga' de la Palma Vela

La Sandberg Palma Vela alcanza en su 22ª edición los 150 barcos inscritos y vuelve a consolidarse como una de las grandes citas del calendario mediterráneo. En ese escenario de máxima exigencia, el 'Adrenalin' ya está listo para afrontar 'La Larga', la prueba offshore que abrirá la competición este sábado. Organizada por el Real Club Náutico de Palma, la regata reúne a más de 1.400 regatistas y centra el foco en una travesía que recorrerá el archipiélago balear, aunque su recorrido definitivo se decidirá en función de las condiciones meteorológicas. Un factor que, como es habitual en este tipo de pruebas, puede marcar la diferencia.

El 'Adrenalin', que representa al Club Náutico Ibiza y al Club Náutico Sant Antoni, competirá con una tripulación de seis regatistas liderada por Juan Carlos Sanchis como patrón y con Kiko Ramon como armador, junto a Joan Colomar, Ramón Calviño, Carlos García y Diego Méndez. Un equipo compacto, con perfiles complementarios, que afronta la regata desde un enfoque técnico y estratégico, clave en pruebas de larga distancia.

La embarcación ya se encuentra en Palma, donde ha superado las mediciones oficiales y la exigente inspección de seguridad de World Sailing, obligatoria en regatas de categoría 3. Además, toda la tripulación cuenta con la certificación internacional tras completar el curso de supervivencia y salvamento en el mar el pasado mes de marzo en Altea, cumpliendo así con todos los requisitos para competir en este tipo de escenarios.

La salida de 'La Larga' está prevista para el sábado a las 12 horas, con un recorrido inicial cercano a las 200 millas. Sin embargo, las previsiones de viento flojo podrían obligar a la organización a ajustar la distancia y convertir la prueba en una batalla táctica donde cada decisión contará. Se estima que el barco más rápido complete el recorrido en torno a las 36 horas. Con una flota de primer nivel, tanto nacional como internacional, la Palma Vela vuelve a situar a la isla en el epicentro de la vela. Y en ese contexto, el Adrenalin no solo compite: se mide. Se pone a prueba. Y lleva el nombre de Ibiza a una de las regatas offshore más exigentes del Mediterráneo.