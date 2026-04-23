Santa Eulària reúne este fin de semana a la élite mundial de las aguas abiertas

Ibiza vuelve a mirar al mar como gran escaparate deportivo internacional. Santa Eulària ha presentado este jueves la Copa del Mundo de natación en aguas abiertas, una cita que se disputará desde este viernes hasta el próximo domingo en la bahía del municipio y que reunirá a 189 competidores de la élite en un fin de semana de máximo nivel que concluirá con la celebración del Campeonato de España de cinco kilómetros.

La prueba convertirá durante tres días la costa de Santa Eulària en uno de los grandes focos internacionales de la natación en aguas abiertas. El programa arrancará este viernes con las pruebas de diez kilómetros en categorías femenina y masculina, ambas sobre distancia olímpica, en una jornada de gran exigencia que marcará buena parte del rumbo de esta etapa del circuito mundial, que este año consta únicamente de cuatro sedes.

El sábado llegará uno de los platos fuertes del fin de semana con la disputa del formato knockout sobre tres kilómetros, una modalidad explosiva y especialmente vistosa para el público, también en categoría masculina y femenina. El domingo, la competición echará el cierre con el Campeonato de España de cinco kilómetros, que pondrá en juego los títulos nacionales absolutos y reunirá a algunos de los mejores especialistas del país.

El CNSE recibirá la Medalla de Oro del Ayuntamiento

El acto oficial de presentación tuvo lugar en el CBbC La Marina y contó con la participación de la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer; el conseller de Deportes del Consell de Ibiza, Salvador Losa; el presidente de la RFEN Aquatics, Fernando Carpena; el campeón olímpico y vicepresidente del Comité Técnico de World Aquatics, Ferry Weertman; y los nadadores Marc-Antoine Olivier y María de Valdés, dos de los grandes nombres propios de la competición.

Presentación de la Copa Mundial de aguas abiertas en el CBbC, este jueves / Juan López

Durante la presentación, la alcaldesa destacó la relevancia de una competición que, a su juicio, permite mostrar una imagen más completa del municipio y de la isla. En este sentido, subrayó que Santa Eulària y el mar mantienen una relación «muy especial», y defendió la necesidad de poner en valor ese vínculo a través de acontecimientos de primer nivel. Además, anunció que el próximo 1 de mayo el Ayuntamiento concederá la medalla de oro al Club Náutico de Santa Eulària por su labor en la promoción de los deportes náuticos.

En la misma línea se expresó Losa, quien incidió en la capacidad de Ibiza para acoger grandes eventos deportivos gracias a la combinación de entorno natural, calidad organizativa y atractivo internacional. Para el responsable insular de deportes, citas como esta también contribuyen a proyectar la imagen de la isla a través de los propios deportistas.

La participación ha aumentado un 30% en esta edición

El presidente de la RFEN Aquatics, Fernando Carpena, puso el acento en el crecimiento de la competición y en el camino que persigue la organización a medio plazo. Destacó el aumento de la participación respecto a anteriores ediciones y el impulso de la categoría máster, que ha crecido más de un 30%. Carpena señaló además que el objetivo es consolidar a España, con Ibiza como referencia, en el mapa mundial de las aguas abiertas, e incluso aspirar en el futuro a que la cita pueda adquirir rango clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Weertman, por su parte, elogió tanto el nivel de la prueba como el perfil de los participantes, entre los que conviven nadadores ya consagrados con otros que afrontan aquí una de sus primeras grandes experiencias internacionales. El campeón olímpico neerlandés se mostró convencido de que la competición ofrecerá un gran espectáculo.

También los deportistas dejaron claro que la cita ibicenca se afronta con máxima ambición. El francés Marc-Antoine Olivier, cuarto clasificado en la prueba de Soma Bay, aseguró que llega con la intención de pelear por la victoria, tras no haber podido entrenar durante un tiempo tras su paternidad. Por su parte, la española María de Valdés, también cuarta en la primera etapa de la Copa del Mundo y bronce por equipos, destacó el aliciente añadido que supone competir en casa y hacerlo, además, en un momento de buena forma.

Con esta cita, Ibiza refuerza su presencia en el calendario internacional de las aguas abiertas y vuelve a presentarse como un escenario idóneo para albergar grandes acontecimientos deportivos fuera de la temporada alta turística. Deporte, espectáculo y proyección exterior se dan la mano en una bahía que, desde este viernes, será referencia mundial de la natación.