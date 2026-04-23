De la Rúa, capitán del Class Sant Antoni: “Creo que la clave ante el Cáceres va a estar en la defensa que hagamos”

Dani de la Rúa, capitán del Class Bàsquet Sant Antoni, se muestra optimista y cauto de cara al cruce frente al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, con el que los isleños iniciarán un nuevo asalto al ascenso a la Primera FEB. El base considera que “va a ser una eliminatoria muy dura”, pero afirma que su escuadra “llega muy bien” a este tramo decisivo de la temporada. “Creo que la clave va a estar en la defensa que hagamos y en la intensidad con la que salgamos”, manifestó el de Azuqueca de Henares. Los isleños visitan este sábado Extremadura y jugarán la vuelta el fin de semana siguiente en el Pabellón Siroko Sa Pedrera.

“Va a ser una eliminatoria muy complicada. Ellos tienen a jugadores muy buenos, de gran nivel, que han estado en LEB Oro o en otras Ligas. Va a ser una eliminatoria muy dura. Han quedado octavos porque empezaron muy mal, pero ahora son uno de los equipos con mejor forma de los dos grupos. Tienen muchos peligros, sobre todos los tiradores. Y por dentro un jugador determinante como es Leveque”, añadió un De la Rúa que ha descansado en los últimos duelos ligueros, pero que está a pleno rendimiento para la fase de ascenso.

“Nuestro equipo llega muy bien, preparado para este tramo final. Era lo que queríamos desde el principio, llegar bien a los últimos partidos. Era de gran importancia entrar en el ‘play-off’. Se ha visto en estos últimos partidos que hemos ganado con solvencia y haciendo un buen juego de equipo”, comentó el jugador del Class. “Creo que la clave va a estar en la defensa que hagamos y en la intensidad con la que salgamos. Ellos se sienten muy cómodos jugando allí. Seguro que habrá muchísima gente, creo que se llenará el pabellón. Pero bueno, nosotros tenemos que estar juntos y luchar por ello”, apuntó el director de orquesta del conjunto ‘portmanyí’.

El complicado desplazamiento hasta tierras extremeñas dificultará la presencia de seguidores del equipo ibicenco, pero no va a representar un problema para el conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal, que ha demostrado que puede ganar en cualquier pista. “Sabemos que jugar fuera de casa es muy difícil en esta Liga. Aunque no haya allí muchos aficionados con nosotros, la gente de aquí lo verá en Sa Pedrera o en cualquier sitio. Seguro que notaremos su apoyo y fuerza desde Cáceres”.

De la Rúa recalcó que “motiva jugar en un pabellón con pasado en ACB”, como es el Multiusos Ciudad de Cáceres. “Yo he tenido la suerte de jugar en LEB Oro contra Cáceres dos años seguidos. Es un lugar en el que la gente aprieta mucho, pero tenemos que salir con la mentalidad correcta y traer el partido de vuelta a Sa Pedrera con mucha vida y con ganas de jugar luego ante nuestra gente apoyándonos”, terminó diciendo.