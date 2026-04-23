Rafa Payán, técnico de la PE Sant Jordi: "Queremos ascender por la vía rápida. No miramos más allá"

En primer lugar, enhorabuena por el título de Liga, conseguido este fin de semana con un contundente 6-0. ¿Ha sido una liberación, una reivindicación o un golpe encima de la mesa?

Ha sido una temporada muy exitosa en cuanto a resultados, porque hemos sido campeones de Liga y también de Copa. No lo definiría como una liberación, pero sí como un objetivo que teníamos marcado desde pretemporada y que, gracias al rendimiento del equipo en la última jornada, hemos conseguido en una categoría muy peleada.

La clasificación habla por sí sola: los cuatro primeros separados por solo cuatro puntos. ¿Ha sido una de las ligas más exigentes que recuerda?

Sin duda. Ha habido equipos que han apostado fuerte por ser campeones, como Sant Rafel, UD Ibiza B o Luchador. Hemos sido cuatro equipos los que hemos estado arriba prácticamente desde el inicio y eso ha hecho que la igualdad fuese máxima. Al final se ha decidido en la última jornada y, por suerte para nosotros, ha caído de nuestro lado.

¿Dónde ha estado la diferencia para que la PE Sant Jordi haya acabado primero?

No ha habido grandes sorpresas en los resultados, así que para mí la clave ha estado en los enfrentamientos directos. Entre los equipos de arriba nos hemos ido quitando puntos y ahí es donde hemos conseguido imponernos. Hemos terminado dos puntos por encima del segundo y cuatro sobre el tercero y el cuarto, y eso dice mucho de lo igualado que ha estado todo.

Tras el descenso del año pasado, ¿el objetivo era ser campeón desde el inicio?

Cuando vienes de un descenso, lo primero es analizar qué ha pasado. A partir de ahí se toman decisiones, y ahí me contactaron. En mi caso, conocía el club de una etapa anterior y lo que intenté generar desde el principio fue ilusión, más que presión. Se mantuvo un bloque importante de jugadores de Tercera RFEF y se incorporaron perfiles que teníamos muy controlados. Hemos tenido una plantilla corta, hecha con criterio, para que todo el mundo se sintiera importante, y los resultados nos han dado la razón.

¿Es especialmente reconfortante lograr Liga y Copa en su regreso al club?

Claro. Cuando llegas a un club que viene de un descenso, que es un golpe duro, conseguir esto tiene mucho valor. Pero no es solo cosa mía. Es del cuerpo técnico y, sobre todo, de los jugadores. Hemos generado ilusión y hambre desde el primer día y ellos lo han trasladado al campo. Ese ha sido el camino.

¿En qué momento vio que este equipo podía ser campeón?

Desde el inicio competimos la Copa con mucha seriedad y ahí ya empezamos a ver que el equipo tenía algo. Una cosa es lo que imaginas en pretemporada y otra lo que te encuentras cuando empieza a rodar el balón. En la Copa vimos un Sant Jordi muy competitivo, y ahí entendí que teníamos opciones reales de pelear por el título.

¿Qué ha sido clave para gestionar la presión en el tramo final?

El compromiso de los jugadores, sin duda. En estas categorías no son profesionales, tienen sus trabajos y luego entrenan por la noche, y eso tiene mucho mérito. Y luego la experiencia de algunos futbolistas, que saben manejar este tipo de situaciones.

Ahora se juegan el ascenso en una eliminatoria directa. ¿Eso añade presión?

Nosotros no hablamos de presión, hablamos de ilusión. Sabíamos que ser campeones era el camino más corto para ascender y lo hemos conseguido. Ahora tenemos una eliminatoria muy igualada ante el campeón de Menorca y serán los detalles los que marquen la eliminatoria.

El rival es el CD Migjorn, con un perfil similar al suyo.

Sí, es un equipo parecido: recién descendido de Tercera, con un bloque consolidado y campeón de su liga. Y siempre digo lo mismo, para ser campeón nadie te regala nada. Esperamos una eliminatoria muy competida y ya estamos trabajando para prepararla lo mejor posible.

Aun así, el perdedor tendrá otra oportunidad.

Sí, pero no pensamos en eso. Desde el lunes el mensaje ha sido claro: queremos ascender por la vía rápida. No vamos a mirar más allá.

¿Qué mensaje manda a la plantilla y a la afición?

Los jugadores saben lo que tienen que hacer. Y a la afición le diría que la vamos a necesitar. Ya se ha visto más gente en las últimas jornadas y espero un campo lleno, con camisetas verdes empujando. Creo que el equipo ha generado ilusión y ojalá se viva un ambiente muy bonito en el Kiko Serra.

Si no se logra el ascenso, ¿sería un fracaso?

Para mí no. Tengo muy claro lo que es el fracaso y no encaja con esta temporada. El día a día ha sido muy bueno, el proceso ha sido excelente y eso no cambia por un resultado. En el fútbol hay cosas que no controlas. Evidentemente queremos ascender, pero si no se consigue, no se puede definir como fracaso.

¿Qué tiene este equipo que le ha hecho campeón?

Ilusión y energía. Son dos palabras clave. Es una plantilla corta, muy implicada, donde todos se sienten importantes. Hay autocrítica, hay trabajo y, sobre todo, una mentalidad de no rendirse nunca. Cuando las cosas no han ido bien, el equipo siempre ha seguido empujando.