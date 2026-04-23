Melilla, territorio de riesgo y oportunidad para el Gasifred Atlético

Una final. A eso se enfrenta el Gasifred Atlético este viernes (20 horas, Pabellón Javier Imbroda) ante el Melistar. El equipo de José Fernández, séptimo clasificado con 42 puntos, está a solo uno de los puestos de play-off y tiene ante sí una oportunidad de oro para asaltarlos. Si logra imponerse en la ciudad autónoma, incluso podría dormir en posiciones de promoción, metiendo presión directa a sus rivales.

El conjunto ibicenco llega con la sensación de haber dejado escapar una ocasión clave la pasada jornada ante el Sala 5 Martorell, en un empate que le impidió dar el salto definitivo a la zona noble. Un tropiezo que obliga ahora a no fallar. Porque en este tramo final de temporada, cada error se paga el doble. Aun así, el Gasi aterriza en Melilla en un gran momento de forma. Solo ha perdido uno de sus últimos once partidos, con un balance de cinco victorias y cinco empates, unos números que reflejan la fiabilidad de un equipo que ha aprendido a competir y a mantenerse con vida en la pelea.

Enfrente estará un Melistar que tampoco puede permitirse un tropiezo. El conjunto local, duodécimo con 28 puntos, tiene el descenso a solo cuatro y necesita sumar cuanto antes para evitar complicaciones. Sin embargo, su dinámica no invita al optimismo: una sola victoria en los últimos diez encuentros y sin ganar en casa desde el pasado 23 de enero. Un contexto que convierte el duelo en un escenario propicio para que el Gasifred dé ese paso al frente que le falta. Pero también en una trampa para quien no sepa interpretar la urgencia del rival.

“Visitamos una pista difícil contra un equipo que se está jugando la permanencia. Será un viaje largo y un partido complicado. Tendremos que ser ordenados, basar nuestro juego en la defensa y, a partir de ahí, crecer”, señaló José Fernández en la previa. El técnico tiene claro el objetivo: “Vamos con la intención de sacar los tres puntos e intentar seguir soñando. Queremos llegar con opciones a la última jornada y pelear por entrar en el play-off, algo que sería muy bonito”.