Björn Borg, leyenda del tenis, protagonista en la feria del libro de Ibiza: "Tiene una humildad difícil de ver en alguien tan famoso"

Centenares de personas disfrutaron de la soleada tarde que lucía este jueves en la feria del libro celebrada en Vara de Rey. Si bien muchas de las obras expuestas llamaban la atención de los curiosos, no fueron pocos los que se detuvieron en el stand de la librería Hipérbole donde se encontraba Björn Borg, leyenda del tenis y residente en Ibiza. El sueco hizo acto de presencia para la firma de su autobiografía 'Latidos', lanzada en noviembre del año pasado y mostrada ante un público ibicenco variado, pero con un nexo en común: su amor al tenis y a la figura que representó Borg para este deporte.

«Para mí era el mejor cuando era pequeño», admite Ramón, un gran aficionado al tenis que tiene la oportunidad de estar con uno de sus ídolos de la infancia, lo que ha supuesto para él «todo un orgullo». Y es que Borg, luciendo sus ya características gafas negras y vestido con una camisa blanca de rayas, se muestra como un ciudadano más atendiendo las peticiones de foto por parte de madres acompañadas de algunos niños curiosos y fanáticos ya no tan niños que sí vivieron su juventud delante del televisor viendo algunos de los históricos enfrentamientos del sueco.

Uno de sus fans no puede estar presente, pero sí su amiga Ester, que lleva para la ocasión algunas fotos que él se hizo con un joven Borg que aún usaba la icónica cinta que le ceñía la frente. «Justo ahora está en el Másters de Madrid y se lo ha perdido, pero me las ha firmado y esto va a ser muy especial para él», cuenta sonriente.

«Tiene una humildad difícil de ver en alguien tan famoso»

Algunos choques de manos entre la leyenda y amantes de su figura, intercambios de palabras entre aquellos y aquellas que aún no terminan de creerse con quien están a tan solo unos metros, y momentos de risas compartidas protagonizan una tarde apetecible para los que conocen, aunque sea mínimamente, a Borg.

Si bien la figura del tenista ha sido ampliamente reconocida por el público masculino, no son pocas las mujeres que se acercan al stand donde se encuentra el sueco. «Recuerdo verlo en televisión porque era muy guapo», cuenta Ana entre risas tras haber compartido algunos momentos con él.

Gustavo, otro curioso lector que quiere compartir algunas palabras con Borg, aún recuerda sus momentos de mayor rivalidad: «Era muy pequeño, pero todavía me acuerdo de los partidos que jugó ante McEnroe. Ha sido muy simpático». Y es que el trato humano ha sido uno de los aspectos que más ha sorprendido entre los presentes, que no esperaban que una figura de su dimensión mantuviera una apariencia tan sencilla y educada. «Como tenista, tenía un nivel estratosférico, pero como persona tiene una calidad humana y una humildad difícil de ver en alguien tan famoso», afirma Javi, que tuvo la oportunidad de compartir más momentos con Borg en el pasado.

El escandinavo se instalará definitivamente en la isla a principios de junio, pero la experiencia vivida este jueves ya ha abierto un hueco en los corazones de los amantes de su figura en la isla, que han podido vivir de cerca a la que ha sido una de las figuras más importantes de este deporte.