Sant Josep impulsa una segunda Diada de Trot marcada por la igualdad

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado este miércoles la segunda edición de la Diada de Trot, una jornada que se celebrará en el Hipódromo de Sant Rafel dentro del programa de las Festes de Sant Jordi 2026 y que busca poner en valor una disciplina profundamente arraigada en la tradición deportiva y cultural de las islas.

La iniciativa nace del trabajo conjunto de las concejalías de Deportes, Juventud e Igualdad, con el objetivo de mantener vivo el trote y acercarlo a las nuevas generaciones. En esta edición, la principal novedad será la disputa del Premi Dames Sant Josep 8M, una carrera en la que las mujeres serán las únicas protagonistas sobre la pista.

Durante la presentación, el concejal de Deportes y Juventud, Xicu Ribas, defendió la importancia de preservar esta modalidad. Según señaló, el consistorio quiere evitar que el trote se pierda, al tratarse de un deporte «culturalmente nuestro», y pretende que los más jóvenes conozcan la relevancia que tuvo Sant Jordi en su desarrollo.

La diada arrancará a las 12 horas con la carrera femenina

Por su parte, la concejala de Acción Social e Igualdad, Marilina Serra, puso el acento en el carácter inclusivo de la jornada. La edil destacó la necesidad de dar visibilidad a la mujer en un deporte históricamente masculinizado y subrayó que la carrera de damas nace con la intención de romper barreras y demostrar que el trote es un espacio abierto a todos.

Más allá de la vertiente puramente deportiva, la Diada de Trot se ha concebido como una gran celebración familiar. El programa arrancará a las 12 horas con la carrera femenina y se prolongará hasta después de las 18 horas. Paralelamente, entre las 12 y las 19 horas, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables y actividades infantiles de manera ininterrumpida.

La jornada se completará con una propuesta gastronómica popular, ya que se servirá arroz de matanzas a precios asequibles para animar a vecinos y visitantes a compartir la comida en el hipódromo y disfrutar de un ambiente festivo y de convivencia. Con esta segunda edición, Sant Josep refuerza su apuesta por recuperar y dar visibilidad al trote, combinando tradición, deporte, igualdad y ocio familiar en una cita que aspira a consolidarse dentro del calendario festivo del municipio.