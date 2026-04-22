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Todo preparado para que el Ibiza Cricket Club arranque la temporada en la isla

El conjunto presidido por Robin Parmenter debutará este fin de semana ante The Cricketers Cricket Club Richmond en San Lorenzo tras el reconocimiento del críquet como deporte oficial por parte del Govern Balear

Cartel del encuentro entre el Ibiza Cricket Club y The Cricketers Cricket Club Richmond

Cartel del encuentro entre el Ibiza Cricket Club y The Cricketers Cricket Club Richmond / Ibiza Cricket Club

Juan López

Ibiza

La temporada de críquet está a punto de dar comienza en la isla. El Ibiza Cricket Club prepara su primer encuentro de la temporada, que tendrá lugar durante este viernes y sábado 24 y 25 de abril ante The Cricketers Cricket Club Richmond en San Lorenzo. El conjunto inglés ha sido el elegido como el primer rival de la gira del Ibiza CC en la presente temporada.

El viernes se disputará el primer encuentro a las 15.30 horas, que se jugará a 20 overs, es decir, con un total de 120 lanzamientos legales y en un formato más corto y dinámico que el del día siguiente. Posteriormente, el sábado a las 12 horas tendrá lugar el segundo enfrentamiento a 35 overs per side, en el que ambos equipos podrá batear un máximo de 210 lanzamientos.

Esta temporada arrancará tras el reconocimiento del críquet como deporte oficial por parte del Govern Balear, que tuvo lugar hace dos meses. Además, el club ibicenco se encuentra en un proceso de reestructuración, en el que se ha apostado por mejorar las instalaciones de la entidad en San Lorenzo y el acuerdo comercial con algunas marcas como Reebook o Hyde Club, además del reconocimiento del neozelandés Lou Vincent como capitán del equipo pitiuso.

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Todo está preparado para que inicie la primera fiesta del críquet este fin de semana en San Lorenzo, donde los amantes de este antiguo deporte podrán disfrutar del primer encuentro del Ibiza Cricket Club en una nueva etapa para este deporte en la isla.

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