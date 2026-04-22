Jonás Souto protagoniza una noche de reconocimiento al deporte ibicenco en los Premis de l'Esport 2025

Noche de emociones y reconocimientos al deporte pitiuso. Jonás Souto se convirtió en el gran protagonista de los Premis de l’Esport del Consell de Ibiza al ser distinguido como Mejor Deportista de 2025, en una emotiva gala celebrada durante la noche de este miércoles en el Cine Regio de Sant Antoni. El reconocimiento premia una trayectoria de alto nivel internacional en el mundo del billar, una disciplina en la que el deportista ibicenco ha firmado una temporada sobresaliente con títulos nacionales y actuaciones destacadas en algunos de los torneos más exigentes del circuito.

El jurado puso en valor su condición de campeón de España en las modalidades de bola 8 y bola 9, así como su rendimiento en competiciones internacionales de prestigio como el Seattle Nineball Open, el TAOM V10 Open de Helsinki o el UK Open, resultados que consolidan a Souto como una de las grandes referencias deportivas de la isla y uno de los nombres propios del panorama nacional e internacional en su especialidad.

Otro de los galardones destacados de la noche fue para Sasha Roig, distinguida como mejor persona física de 2025 por su labor en la gestión deportiva y por su aportación al desarrollo de distintas disciplinas tanto en Ibiza como en Formentera. También recibió un reconocimiento especial la Delegació de bàsquet, elegida mejor delegación federativa del año por su trabajo en la promoción del deporte base, la formación y los logros competitivos alcanzados durante la temporada.

Pere Ribas, Paco Yeste y la FFIB, homenajeados

En el apartado colectivo, el premio al mejor equipo deportivo de 2025 recayó en el Club Deportivo San Pablo, convertido en uno de los grandes referentes del fútbol sala femenino en la isla. Por su parte, el Club Atletisme Sa Raval fue elegido mejor club deportivo del año, una distinción que coincide además con la celebración de su 25 aniversario y con una campaña especialmente relevante tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

La ceremonia también tuvo un espacio reservado para el reconocimiento emocional y la memoria. El Consell otorgó menciones especiales a Pere Ribas, a título póstumo, por toda una trayectoria marcada por su compromiso con el deporte y con la comunidad; a Paco Yeste, por décadas de dedicación a la formación deportiva; y a la Federació de Futbol de les Illes Balears, que en su centenario fue distinguida por su papel en el crecimiento del fútbol y por su dimensión social. Asimismo, se puso en valor la labor de la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (ADDIF), premiada por su trabajo constante en favor del deporte inclusivo.

La gala organizada por el Consell de Ibiza volvió a reunir a buena parte del tejido deportivo pitiuso en una ceremonia que sirvió no solo para reconocer éxitos competitivos, sino también para reivindicar el trabajo silencioso de clubes, dirigentes, patrocinadores, técnicos y entidades que sostienen el deporte insular durante todo el año. En ese contexto, Trasmapi fue reconocida como mejor entidad patrocinadora de 2025 por su compromiso continuado con el deporte y su apoyo constante a clubes y deportistas de la isla.

«Ibiza es una isla de deporte»

Como novedad en esta edición, la institución insular incorporó además los premios al mejor deportista en edad escolar, que fueron para la jugadora de bádminton Sofía García y el jugador de bádminton Álvaro González, reforzando así la apuesta por visibilizar el talento joven y la importancia del deporte base en el futuro de la isla.

El acto concluyó con la intervención del presidente del Consell, Vicent Marí, quien reivindicó que Ibiza «es una isla de deporte», llena de referentes y de ejemplos vinculados a valores como la constancia, la superación y el respeto. Marí agradeció el esfuerzo de todos los premiados y recordó que detrás de cada atleta, de cada club, federación, patrocinador o medalla «hay una historia personal llena de valores y de sacrificio». El presidente remarcó además el compromiso de las instituciones públicas para seguir apoyando al deporte y a los deportistas de la isla, con el objetivo de continuar impulsando su crecimiento y de mantener vivo un modelo que, según subrayó, comparte un mismo denominador común: llevar el nombre de Ibiza con orgullo allí donde compiten.