El Club Náutico Santa Eulalia se mide a la élite nacional e internacional en aguas abiertas

El Club Náutico Santa Eulalia afronta este fin de semana una de las citas más especiales de la temporada con la disputa, en aguas de Santa Eulària, del Campeonato de España y la Copa del Mundo de natación en aguas abiertas. El club anfitrión competirá además con una destacada representación propia, formada por tres nadadores que buscarán brillar ante su afición en un escenario de máximo nivel.

La participación del CNSE combinará experiencia y juventud. En la categoría máster, el conjunto ibicenco contará con dos nadadores de amplia trayectoria. Rafael Reyes tomará parte en el Campeonato de España Máster con el objetivo de firmar una actuación destacada y defender el nombre del club en casa.

Por su parte, Fran Pérez afrontará un exigente doble compromiso, ya que competirá tanto en el Campeonato de España Máster como en la Copa del Mundo Máster, en ambos casos sobre la distancia de 3.000 metros. Su presencia en las dos competiciones le sitúa ante uno de los mayores retos del fin de semana.

María Torres, tercera de España, debutará en la competición

Otro de los grandes focos de atención estará puesto en María Torres, que debutará en la modalidad de aguas abiertas después de haber dejado ya su sello en piscina. La joven nadadora llega a esta nueva experiencia respaldada por resultados de prestigio, entre ellos su reciente medalla de bronce en el Campeonato de España en los 200 metros mariposa.

Torres afrontará además un programa especialmente intenso. Competirá en el Campeonato de España Infantil sobre una distancia de 5.000 metros y también participará en la modalidad Knock Out, una de las pruebas más espectaculares del calendario. Este formato se desarrolla en tres rondas eliminatorias: una primera manga de 1.500 metros, una segunda de 1.000 y una final explosiva de 500 metros que decidirá a la vencedora.

El presidente del CNSE, José Guasch, destacó el significado especial de esta competición para la entidad. «Para el Club Náutico es un auténtico orgullo ver a nuestros deportistas competir al más alto nivel y, sobre todo, hacerlo en casa. Contar con la experiencia de Rafael y Fran en categorías máster y ver el debut en aguas abiertas de una medallista nacional como María Torres es el mejor ejemplo del trabajo que realizamos en la cantera y con nuestros nadadores veteranos. Estamos convencidos de que sentirán el calor de todo el pueblo de Santa Eulalia en cada brazada», señaló.

Con el respaldo de su público y el aliciente de competir en aguas conocidas, el Club Náutico Santa Eulalia aspira a firmar un fin de semana memorable en una cita que convertirá la costa ibicenca en epicentro de la natación en aguas abiertas.