El Cáceres, primer rival del Class Sant Antoni en la lucha por el ascenso, peor de local que de visitante

El Class Bàsquet Sant Antoni comenzará este sábado su andadura en el ‘play-off’ de ascenso a Primera FEB y lo hará visitando al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, octavo clasificado del Grupo Oeste que esta temporada ha tenido peores números como local que como visitante. En la fase regular de la Liga, el equipo extremeño ha acabado como el sexto peor bloque actuando en casa, sumando seis victorias y siete derrotas en el Pabellón Multiusos. Como visitantes, los cacereños fueron el segundo mejor conjunto de su conferencia, con nueve victorias y cuatro derrotas. Mientras, en la Copa de España disputó dos encuentros como local: le ganó a la Spanish Basketball Academy (79-75) y perdió contra el Toledo por 63-70.

Bien es cierto, que esa tendencia negativa en su feudo fue mayoritariamente en la primera vuelta de la fase regular, mejorando notablemente en la segunda. Porque en este segundo tramo de competición sólo ha perdido un duelo en su pista. Fue el pasado 4 de abril en el que los enfrentó al Coto Córdoba, en el que cayeron por 58-70. Es decir, que con el paso del campeonato el Cáceres consiguió la solidez que le faltaba como local.

Sin embargo, en la primera vuelta de la fase regular, asaltaron el Multiusos todos los adversarios que pasaron por la instalación: la Cultural Leonesa (57-79); el Caja 87 (por 52-68); el Biele Iraurgi (84-85); el Morón (62-67); el Clavijo (67-78); y el Toledo tras una prórroga (95-96). Probablemente, esta haya sido la clave principal para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad no haya accedido al ‘play-off’ de ascenso en una posición más destacada. Curiosamente, para entrar en las eliminatorias se impuso a los toledanos en la última jornada liguera, con un triple sobre la bocina. Los cacereños llegan en clara tendencia ascendente, tanto por la forma en la que accedido a las eliminatorias como por el juego mostrado (sólo tres derrotas en la segunda vuelta).

El Class, cuarto mejor a domicilio en el Este

Pero se encontrarán enfrente a un Class Sant Antoni curtido ya en mil batallas en el ‘play-off’ de ascenso y que también ha crecido como equipo con el paso de los encuentros. De hecho, el conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal sólo ha perdido dos partidos en esta segunda vuelta. El último frente a un Amics Castelló con el que se dejó el liderato, pero al que tuteó hasta el final (76-72). Los sanantonienses cerraron la fase regular como el cuarto mejor visitante de la conferencia Este, con ocho victorias a domicilio y cinco derrotas. Las mismas que el tercero en este ‘ranking’, la Spanish Basketball Academy. Sólo fueron mejores que los pitiusos el Amics Castelló y el Albacete Basket (con un balance de 10-3 a domicilio).

La gran fortaleza del Class Sant Antoni está como local, donde sólo ha perdido un partido en esta Liga (doce victorias y una derrota). Por tanto, los de Berrocal, que jugarán la vuelta en casa, llegarán a Cáceres con el objetivo de traer un buen resultado e intentar sentenciar luego la eliminatoria en el Pabellón Siroko Sa Pedrera. El Cáceres Ciudad del Baloncesto se fundó en 2007, para recoger el testigo del histórico Cáceres CB, desaparecido un par de años antes. Desde entonces, ha estado 14 temporadas en la antigua LEB Oro, 3 en LEB Plata y 2 en Segunda FEB. Fue campeón de la LEB Plata en el curso 14-15.