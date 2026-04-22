La atleta de Ibiza Verónica Castro llevó su reto solidario al Santa Eulària Ibiza Marathon: 500 kilómetros por la Esclerosis Tuberosa

El running es una de las mayores palancas solidarias que existen a día de hoy en el deporte y una plataforma ideal para visibilizar causas altruistas. Por eso Verónica Castro, atleta natural de Ibiza, no dudó en participar en la distancia 12K del Santa Eulària Ibiza Marathon. La corredora local es protagonista de un desafío que le llevará a completar 500 kilómetros en 30 días.

Lo hace con el propósito de concienciar a la sociedad sobre las enfermedades raras y, concretamente, sobre la Esclerosis Tuberosa que afecta a muchas familias. Para Verónica el Santa Eulària Ibiza Marathon no es una carrera más. “Es algo especial para mí porque la tengo siempre marcada en el calendario. Se celebra en el pueblo de mi club y es un orgullo poder hacerla. Además, la organización, el ambiente y el recorrido la hacen única. Ibiza no es solo fiesta, como muchas personas piensan, también es deporte y tiene paisajes espectaculares”, explica.

Lejos de tener un gran bagaje en carreras de fondo, Verónica Castro apenas debutó en media maratón en el mes de abril. Pero la voluntad y la motivación por la que hace este desafío son razones muy poderosas para encontrar cada día esa energía al calzarse las zapatillas. “Llegué al 12K del Santa Eulària Ibiza Marathon con más de 119 kilómetros acumulados y sin apenas haber descansado. Puede parecer que 12 kilómetros no es una distancia muy larga, pero no fue una carrera fácil”, explica.

Además de atleta popular, Verónica Castro es presidenta de la Asociación Nacional de Afectados por la Esclerosis Tuberosa (ANAET), entidad adherida a la Federación de Enfermedades Raras. Y mamá de una niña portadora de esta enfermedad. “El reto de los 500 kilómetros que estoy llevando a cabo no va de marcas, ni tampoco de rendimiento; sino de constancia y compromiso. Quiero dar visibilidad a una realidad que muchas familias sufren. No solo corro por la Esclerosis Tuberosa, sino por esos padres que se encuentran desamparados, sin información ni apoyo. Son enfermedades raras, pero no invisibles”, concluye.

Todas las personas que deseen aportar su donativo económico pueden hacerlo a través de la página web gofund.me. El reto de Castro, además de completar esos 500 kilómetros de solidaridad, es llegar a los 2.800€ de recaudación.