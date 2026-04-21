S’arc Eivissa y Es Cubells se afianzan entre la élite nacional del tiro con arco

El tiro con arco ibicenco vuelve a desplegar todo su potencial más allá de las islas. Los clubes S’arc Eivissa y Es Cubells completaron una destacada actuación en el II Gran Premio de España Iberdrola de Tiro con Arco–GP Villa de Madrid, disputado los días 18 y 19 de abril, en una de las citas más exigentes del calendario nacional.

La representación pitiusa volvió a dejar muestras de su alto nivel competitivo, especialmente en las pruebas individuales y en la clasificación de la Liga Nacional de Clubes, donde ambos equipos continúan asentados en Primera División.

Los resultados más destacados para el club llegaron en compuesto femenino, donde Nur Gómez rozó el podio con una excelente quinta plaza, mientras que Cristina Planells concluyó séptima, situando a ambas entre las mejores de la competición. En recurvo masculino, Toni Roig, del Club de Tir amb Arc S’arc Eivissa, firmó el mejor resultado de su equipo con una meritoria quinta posición.

En la competición femenina de recurvo, Pilar Pascual fue la mejor clasificada de S’arc Eivissa. Por su parte, el Club de Tir amb Arc Es Cubells tuvo en el arco compuesto masculino a Jaume Llorens como su mejor representante, tras concluir en la decimonovena posición. En recurvo masculino, el equipo Eivissa Patrimoni lidera la clasificación con el primer puesto. Además, el conjunto de recurvo femenino se mantiene en la cuarta posición y el de recurvo mixto ocupa la séptima plaza.

Más allá de los resultados individuales, la segunda prueba de la Liga Nacional de Clubes confirmó el gran momento de los equipos ibicencos. En arco compuesto masculino, Santjosep A y Santjosep B ocupan la tercera y la octava posición, respectivamente, mientras que en compuesto femenino el equipo marcha en una brillante segunda plaza.

Con estos resultados, S’arc Eivissa y Es Cubells consolidan su excelente trayectoria esta temporada y reafirman su protagonismo en la élite del tiro con arco nacional, compitiendo con solvencia al más alto nivel dentro de la Primera División de la Liga Nacional de Clubes.