Ibiza brilla en las finales autonómicas del balonmano base

El balonmano base ibicenco fue uno de los grandes protagonistas de las finales escolares autonómicas disputadas este pasado fin de semana, con una destacada presencia en las principales categorías y un balance muy positivo que confirma el gran momento que atraviesa la cantera pitiusa.

Uno de los éxitos más claros llegó en la categoría infantil masculina, donde el Vallados Ibiza HC Eivissa se impuso en el derbi insular al HC Puig d’en Valls por 33-26. El conjunto entrenado por Dani Ramírez mostró una gran solidez durante todo el encuentro y supo imponer su ritmo para conquistar el campeonato autonómico y sellar su clasificación para el sector estatal.

Más allá de los títulos, la representación pitiusa también dejó una imagen muy competitiva en el resto de categorías. En infantil femenino, la Peña Deportiva Rampuixa Marteya rozó la victoria frente al Handbol Avebal, pero acabó cediendo por 19-16 en un partido muy igualado que se decidió en los minutos finales.

El Pellià Handbol Club Eivissa, campeón

La guinda para el balonmano ibicenco la puso el Pellià Handbol Club Eivissa en la categoría juvenil masculina. El equipo de Vlad Bradi firmó una actuación muy convincente en Mallorca y venció con autoridad al Secar de la Real por 16-25. El conjunto pitiuso dominó el encuentro de principio a fin y se proclamó campeón autonómico de forma matemática a falta de una jornada para el final de la fase decisiva.

En cadete masculino, la Peña Deportiva volvió a demostrar carácter competitivo pese a quedarse a las puertas del título. El equipo entrenado por Zalo Monroy fue de menos a más y llegó a colocarse a solo dos goles del Mata de Jonc en la recta final del partido, amenazando con una remontada que hizo creer a los suyos. Aunque el empuje final no fue suficiente para evitar la derrota por 32-27, la reacción del conjunto pitiuso confirmó su capacidad para competir hasta el último suspiro.

Con presencia destacada en todas las finales, dos títulos autonómicos, una final exclusivamente ibicenca y varios equipos clasificados o muy cerca de hacerlo para los sectores estatales, el balonmano de la isla confirma la fortaleza de su trabajo de cantera y su creciente peso en el panorama autonómico.