Balonmano en Ibiza: fiesta en la Primera Diada Inclusiva en Sant Miquel

El pabellón de Sant Miquel acogió el pasado viernes 17 de abril de 2026 la primera Diada Inclusiva del año, dedicada en esta ocasión al balonmano y organizada junto al club ADESA Sant Joan. La actividad se enmarca en el VII Circuito Inclusivo de Eivissa, una iniciativa promovida conjuntamente por el Consell de Ibiza y el club ADDIF con el objetivo de fomentar la práctica deportiva inclusiva en la isla.

La representación de ADDIF estuvo formada por 21 deportistas, acompañados por dos monitores deportivos, una conductual y uno de apoyo. Por parte de ADESA Sant Joan participaron alrededor de 15 deportistas, en una cita que volvió a poner el foco en el deporte como herramienta de convivencia, aprendizaje e integración.

La jornada consistió en un entrenamiento inclusivo dinamizado por ambos clubes, en el que los participantes compartieron ejercicios, experiencias y dinámicas de grupo en un ambiente marcado por la colaboración y el compañerismo. La actividad permitió que deportistas de ADDIF y ADESA Sant Joan disfrutaran juntos de una sesión en la que el balonmano sirvió como punto de encuentro y vehículo de inclusión.

Con esta nueva parada del circuito, los organizadores refuerzan su apuesta por llevar el deporte a todos los espacios de la isla y convertirlo en un ámbito abierto a cualquier persona, sin excepciones ni barreras. La diada de Sant Miquel volvió a evidenciar que la práctica deportiva inclusiva no solo favorece la participación, sino que también fortalece valores esenciales como el respeto, la igualdad y la cohesión social.