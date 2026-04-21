Alta competitividad y emoción hasta el final en el XVI Trofeu Portus

La piscina de Can Coix, en Sant Antoni, acogió el pasado fin de semana la disputa del XVI Trofeu Portus, una cita organizada por el CN Portus que reunió a nadadores deL CN Santa Eulalia, CN Eivissa, CN Calvià, CN La Salle y CN Vila-Swim, además del club anfitrión. La competición volvió a confirmar el buen momento de la natación pitiusa, con una jornada de gran nivel en todas las categorías y una destacada presencia de jóvenes promesas.

En categoría prebenjamín femenina, la victoria fue para Robbie Tur (CNE), seguida de Paula Giménez (Portus) y Carmen Pérez (CNE), mientras que en prebenjamín masculino se impuso Neo Tur (CNE), con Héctor Cano y Xavi Escandell, ambos del CN Santa Eulalia, completando el podio. Entre los benjamines, en féminas, el oro fue para M. Dejesus (CNE), la plata para Lucía Álvarez (CNE) y el bronce para C. Guirado (CNSE). En chicos, el triunfo correspondió a Moisés Barrena (CNSE), por delante de Ian Sandoval y Álvaro Ferri, ambos del CN Eivissa.

En la categoría alevín femenina, Renee Álvarez (CNSE) se llevó el primer puesto, seguida de María Hernández (Portus) y Kim Chiara (CNE). En alevín masculino, el vencedor fue David Cardona (CNE), con Alejandro Ribas (CNSE) segundo y Adrián Bonet (CNE) tercero. El Portus sí logró subir a lo más alto del cajón en infantil masculino gracias a Lluc Cardona, que se colgó el oro por delante de Miquel Llorens y Bruno Llorens, ambos del CN Eivissa. En infantil femenina, la vencedora fue Lourdes Ruiz (La Salle), con Sofía Juan (Portus) en segunda posición y Aryana Rodríguez (Calvià) en la tercera plaza.

Reparto de oros entre CN Santa Eulalia y CN Eivissa en relevos

En categoría júnior femenina, el CN Santa Eulalia firmó un doblete con Ania Ferrer y Jimena García, mientras que Lucía Moya (Calvià) fue tercera. En júnior masculino, el triunfo fue para Matías Adda (CNSE), seguido de Pau Torres y Aitor Molina, ambos del CN Eivissa. Ya en másters femeninas, Manuela Putignano (CNE) se llevó el oro, con Soraya Garrido (Vila-Swim) como subcampeona y R. Morata (Portus) en tercera posición. En másters masculino, el primer puesto fue para Vicens Ripoll (CNE), seguido de Joan Galindo (Portus) y O. Mauleon (CNE).

La competición también dejó emoción en las pruebas de relevos. El CN Santa Eulalia se impuso en el 4x50 estilos masculino benjamín, con el Portus como segundo clasificado. En el 4x50 estilos femenino benjamín, el triunfo fue para el CN Eivissa, seguido del CN Portus y del CN Santa Eulalia. En el 4x50 estilos mixto alevín, el primer puesto fue para el CN Santa Eulalia, por delante de CN Eivissa y CN Portus. En el 4x50 estilos masculino absoluto, el oro cayó del lado del CN Eivissa, con CN Santa Eulalia segundo y CN Portus tercero. Por último, en el 4x50 estilos femenino absoluto, el CN Santa Eulalia volvió a dominar, superando a CN La Salle y CN Calvià.

El XVI Trofeu Portus volvió así a consolidarse como una de las citas destacadas de la natación insular, con una alta participación, un excelente ambiente en las gradas y un amplio repertorio de podios repartidos entre los clubes de Ibiza y Mallorca.