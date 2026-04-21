3 Días Trail Ibiza logra el sello GOLD de la PTRA por su apuesta por la igualdad

La prueba de running internacional 3 Días Trail Ibiza ha sido distinguida con el PTRA Women Equality Recognition – GOLD, una distinción internacional concedida por la Pro Trail Runners Association (PTRA) que reconoce a las competiciones comprometidas de forma real y efectiva con la igualdad en el trail running.

Este galardón destaca el trabajo desarrollado por la organización de la carrera ibicenca para favorecer la participación femenina, mejorar la experiencia de las corredoras y reforzar la presencia de la mujer en el deporte de montaña. Entre las medidas que han permitido a 3 Días Trail Ibiza obtener la máxima distinción figuran la igualdad en los premios económicos para hombres y mujeres, un 41% de participación femenina, así como una destacada presencia de mujeres en la comunicación oficial y en la proyección mediática del evento.

«No solo hablan de igualdad, sino que la aplican»

La organización también ha impulsado acciones específicas como la salida adelantada de las corredoras en la etapa final para "aumentar su visibilidad", la incorporación de productos de higiene femenina en los avituallamientos, la adaptación de infraestructuras a las necesidades de las deportistas y una política específica de embarazo destinada a respaldar y proteger a las atletas.

A ello se suma la amplia representación femenina en el voluntariado y entre las embajadoras de la prueba, la promoción de equipos femeninos y categorías mixtas o exclusivamente femeninas, así como la invitación de corredoras de referencia dentro del trail running. Desde la Pro Trail Runners Association subrayan que este reconocimiento se otorga a organizaciones que «no solo hablan de igualdad, sino que la aplican mediante acciones concretas y visibles», contribuyendo así a un deporte más justo, equilibrado e inclusivo.

Para 3 Días Trail Ibiza, este reconocimiento supone un importante respaldo para seguir avanzando en su objetivo de consolidar un evento abierto, diverso y con proyección internacional. Con este sello GOLD, la prueba refuerza su posicionamiento como una de las carreras de montaña más comprometidas con la evolución social del deporte y con el crecimiento de la participación femenina.