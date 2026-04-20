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Los regatistas de Ibiza brillan en el Trofeo Restaurante Es Nàutic en Sant Antoni

Los clubes de la isla firman un gran fin de semana en la bahía de Portmany con victorias en Ilca 4 e Ilca 6 y un estelar Maurovich en Optimist

El podio conformado por las tres regatistas del Club Náutico de Sant Antoni: Paula Pina, Sofía Marí y Candela Martín.

El podio conformado por las tres regatistas del Club Náutico de Sant Antoni: Paula Pina, Sofía Marí y Candela Martín. / Club Nàutic Sant Antoni

Juan López

Ibiza

La bahía de Portmany fue escenario este fin de semana de un notable éxito para la vela ibicenca con motivo de una nueva edición del Trofeo Restaurante Es Nàutic, una cita que reunió a 87 regatistas de Ibiza y Mallorca y que dejó un balance muy positivo para los clubes de la isla.

Ian Maurovich, del Club Náutico Ibiza, lideró la clasificación desde el inicio y se alzó con la victoria en Optimist tras dominar la competición de principio a fin, en la que fue la categoría más numerosa del campeonanto con 54 inscritos. Además, el club ibicenco volvió a subir al podio con el tercer puesto de Jiahong Chen, mientras que la segunda plaza fue para Álex Martí, del Reial Club Nàutic Port de Pollença.

La competición, correspondiente a la primera prueba clasificatoria insular, se desarrolló en unas condiciones inmejorables, con viento de componente suroeste y cielos despejados durante las dos jornadas, lo que permitió completar el programa previsto y disfrutar de un alto nivel competitivo sobre el agua.

Triplete contundente del Club Nàutic Sant Antoni

Uno de los resultados más contundentes llegó en Ilca 4, donde el Club Nàutic Sant Antoni ejerció un dominio absoluto. Las regatistas sanantonienses coparon por completo el podio en una demostración de autoridad en casa. Paula Pina se hizo con la victoria, por delante de Candela Martín y Sofía Marí, en un triplete que puso de relieve la fortaleza del club anfitrión en esta categoría.

También hubo triunfo ibicenco en Ilca 6, esta vez de la mano del Club Náutico Santa Eulària. Mateo Delgado fue el mejor de la clase y se adjudicó la primera posición tras una regata muy sólida. Además, el podio contó con una amplia presencia pitiusa, ya que Jaume Llorens, del CNSA, terminó en segunda posición, mientras que Francisco Poveda, compañero de Delgado en el CNSE, fue tercero. De esta forma, los clubes de la isla monopolizaron por completo los puestos de honor en esta categoría.

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Más allá de los resultados individuales, el Trofeo Restaurante Es Nàutic dejó una lectura muy positiva para la vela de Ibiza, que volvió a demostrar su nivel competitivo frente a regatistas de dentro y fuera de la isla. Los tres clubes ibicencos tuvieron presencia destacada en los podios y lograron imponer su papel protagonista en una regata de referencia dentro del calendario insular. Con victorias repartidas entre el Club Nàutic Sant Antoni, el Club Náutico Ibiza y el Club Náutico Santa Eulalia, el balance final no pudo ser más favorable para los intereses ibicencos en un fin de semana redondo en la bahía de Sant Antoni.

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