Gimnasia rítmica
Julietta Castro, gimnasta de Ibiza, subcampeona de España en el Nacional Base Individual de Oviedo
La gimnasta del Club Gimnasia Rítmica Puig d’en Valls logra la plata en categoría prebenjamín base con tan solo ocho años en su debut nacional y firma la mejor clasificación de Baleares en el campeonato
La gimnasia rítmica ibicenca volvió a brillar este domingo en el Campeonato de España Nacional Base Individual, disputado en Oviedo, gracias a la sobresaliente actuación de Julietta Castro. La deportista del Club Gimnasia Rítmica Puig d’en Valls Ibiza, de tan solo 8 años, se proclamó subcampeona de España en la categoría prebenjamín base, firmando un resultado de enorme mérito en su estreno en una cita nacional.
La joven gimnasta fue además una de las primeras en salir al tapiz, ya que actuó en segundo lugar dentro de su categoría. Castro completó un ejercicio de gran calidad que le valió una nota de 15,100. Su puntuación resistió el paso de las más de 70 actuaciones posteriores y le permitió subir al segundo escalón del podio nacional.
El resultado cobra todavía más valor al tratarse de su debut en un Campeonato de España, donde demostró temple, talento y una gran proyección deportiva pese a su corta edad. Su medalla de plata confirma el excelente trabajo de base que se viene realizando en el Club Gimnasia Rítmica Puig d’en Valls y sitúa de nuevo a Ibiza entre las referencias emergentes de esta modalidad.
Además, el éxito de la gimnasta tuvo un significado especial para el deporte balear, ya que su medalla fue la única conseguida por la delegación de las Islas Baleares en esta competición. De esta manera, la ibicenca firmó también la mejor clasificación autonómica del campeonato, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas del fin de semana en Oviedo.
Con apenas 8 años, Julietta Castro ya ha dejado una huella importante en la gimnasia rítmica nacional y apunta a ser uno de los nombres a seguir en el futuro del deporte pitiuso.
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