Aitor Prohens se corona en el Open Sant Jordi de ajedrez

El Open Popular Fiestas de Sant Jordi celebró este domingo su décima edición con una destacada participación de 46 ajedrecistas en el Casal Xerinola, escenario habitual de una cita que se ha consolidado dentro del calendario deportivo y festivo de la localidad. En la categoría de federados, el triunfo fue para Aitor Prohens, del Club Ajedrez Ibiza 64, que firmó una actuación sobresaliente al proclamarse campeón invicto con 5,5 puntos de 6 posibles.

El torneo reunió a 16 inscritos, que disputaron seis rondas por sistema suizo a ritmo blitz, con siete minutos por jugador más dos segundos de incremento por movimiento. Además, la competición volvió a apostar por un formato dividido en dos categorías, una para jugadores federados y otra para aficionados, lo que permitió reunir durante toda la mañana, de 10 a 14 horas, a participantes de distintos niveles en un ambiente competitivo y al mismo tiempo abierto al ajedrez popular.

Dentro de este cuadro federado, también sobresalieron Sara Sierra, del Club Ajedrez Ibiza 64, reconocida como primera fémina, y Xavi Marí, del Club Ajedrez Puig Den Valls, que se llevó el premio al mejor sub-16.

Jordi Jeroni triunfó en el torneo de aficionados

En el torneo de aficionados, que contó con una participación aún más numerosa con 30 inscritos, el campeón fue Jordi Jeroni Martínez, tras una competición resuelta a cinco rondas, también por sistema suizo, aunque en este caso con un ritmo finish de diez minutos por deportista.

El cuadro de honor en aficionados se completó con Valentina Pirrone, distinguida como campeona sénior; Dharma Tur, premiada como campeona juvenil; y Dante Tur, que obtuvo el reconocimiento como primer sub-08.

La coordinación del Open Sant Jordi corrió un año más a cargo de la asociación Amics dels Escacs, mientras que el patrocinio volvió a ser municipal, respaldando una cita que sigue creciendo y fomentando la afición por el ajedrez en Sant Jordi.