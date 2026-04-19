La SD Ibiza vive otra pesadilla en Lleida y cae a la zona de descenso

El fútbol y las matemáticas no perdonan y la SD Ibiza deberá afrontar las dos últimas jornadas de liga con el agua al cuello después de su derrota por 2-0 en el campo del Atlètic Lleida, que la deja en los puestos de descenso automático. A pesar de que los jugadores de Raúl Casañ dispusieron de ocasiones y dominaron el encuentro durante muchos minutos, repitió la pesadilla de sus últimas jornadas como visitante y dejó escapar puntos con dos goles en los últimos minutos.

Los dos conjuntos respondieron al pitido inicial del colegiado con cautela y sin generar excesivo peligro en el área rival. Aunque los locales tomaron la iniciativa ligeramente, tan solo consiguieron inquietar a la defensa pitiusa con un disparo de Soule desde el balcón del área que se marchó desviado.

A medida que el tiempo pasaba, la SD Ibiza comenzaba a encontrarse más cómoda y concentró la posesión. Sin embargo, la única recompensa para los futbolistas de Raúl Casañ fueron dos saques de esquina que la defensa catalana despejó sin demasiados problemas. Por su parte, el Atlètic Lleida se centró en esperar su oportunidad en algún contragolpe dirigido por Pascual.

La jugada polémica del encuentro llegó poco antes de la media hora de juego cuando Cámara fue derribado en el área de los rojillos. A pesar de las protestas, el colegiado no pitó penalti. A partir de este momento, los locales metieron una marcha más y Pascual y Soule estuvieron mucho más activos a la hora de liderar las ofensivas de los catalanes.

La SD, a punto de adelantarse

La SD Ibiza regresó al césped con ganas de llevarse el encuentro y puso a prueba al guardameta de los locales, Arnau, con dos ocasiones claras que lo obligaron a dar lo mejor de sí mismo para mantener el empate. Por su parte, los locales intentaron responder a la tormenta con más corazón que juego e ideas.

A mediados de la segunda mitad, Soule encontró a Sidibe en el balcón del área pequeña con un pase muy medido desde el costado. Sin embargo, el atacante no acertó a rematar con eficacia y mandó el esférico a la izquierda de los tres palos.

Cuando parecía que los dos equipos se habían resignado con el empate sin goles, Sidibe cayó en el área en los últimos instantes del tiempo de descuento. En esta ocasión, el árbitro sí apreció penalti y Boris mandó el balón a la red.

La SD Ibiza se quedó paralizada tanto por el resultado inesperado como por revalidar la terrible tendencia que arrastra como visitante. Boris se aprovechó de este estado anímico y volvió a anotar para los suyos para establecer el 2-0 final.

A pesar de este resultado negativo, no todo son malas noticias para los rojillos. El próximo fin de semana tendrán una gran oportunidad para llevarse los tres puntos, puesto que jugarán contra el ya descendido CE Andratx en el Municipal de Sant Rafel. La SD Ibiza no puede rendirse.