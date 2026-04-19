La Santa Eulària Ibiza Marathon baja el telón con una edición para el recuerdo

La Santa Eulària Ibiza Marathon 2026 ya forma parte del recuerdo de miles de corredores, pero su huella va más allá de los resultados. La edición del récord de participación dejó victorias de prestigio, actuaciones sobresalientes, sufrimiento por las altas temperaturas y también imágenes de emoción que resumen el espíritu de una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo pitiuso.

"Me volveré a preparar para la edición del año que viene". El flamante vencedor de la prueba reina de la Santa Eulària Ibiza Marathon 2026, Samson Keiyo, que ganó la 42K por segundo año consecutivo, dejó abierta de par en par la puerta a su regreso a la emblemática competición atlética ibicenca el próximo año.

El atleta keniano, que paró el cronómetro en dos horas, 21 minutos y 33 segundos, llegó exhausto a la línea de meta. "Estoy muy cansado", confesaba pocos minutos después de someterse al control antidopaje. A pesar de la fatiga física, especialmente en las piernas, y de no haber superado la marca del año pasado, cuando firmó un tiempo de dos horas, 19 minutos y 59 segundos, no pudo ocultar su alegría: "Estoy muy feliz de revalidar mi título de campeón. Eso sí, lo próximo que tengo previsto es llegar a casa el martes y tomarme una semana de recuperación en la que no voy a entrenar".

En la multitudinaria jornada deportiva, que en esta edición registró un récord de participación con cerca de 6.500 corredores, fueron muchos, más allá de Keiyo, los que escribieron su nombre con letras doradas en la historia de la Santa Eulària Ibiza Marathon. Entre las grandes figuras de este año cabe mencionar a Lidia Campo. La atleta burgalesa, con una marca de 41 minutos y 47 segundos, batió el récord de la prueba femenina de 12K, lo que le permitió, además, concluir en segunda posición de la general.

Lidia Campo: "Afrontaba la prueba un poco preocupada por el calor"

Tras hacer historia en la carrera, Campo, desbordante de alegría, explicó cómo se fraguó su brillante triunfo en la modalidad de menor distancia de la Santa Eulària Ibiza Marathon: "Afrontaba la prueba un poco preocupada por las condiciones meteorológicas en Ibiza, ya que hacía mucho calor y quería ver cómo respondía mi cuerpo ante esta situación, porque soy de Burgos y no estoy tan acostumbrada a este calor".

A pesar de las altas temperaturas, Campo, en una muestra de profesionalidad, talento y capacidad de superación, no se rindió y se subió a lo más alto del podio femenino con récord incluido. Sin embargo, no ocultó su asombro por su excelente rendimiento a lo largo de la carrera: "Me he quedado un poco en shock cuando en el kilómetro tres del recorrido he visto que iba segunda en la clasificación general y he pensado que quizá no llegaba [en referencia al ritmo de carrera que llevaba respecto al tiempo que tenía en mente]". Sin embargo, por suerte para la burgalesa, su estrategia salió a la perfección: "He conseguido controlarme muy bien", exclamó.

Campo, quien reconoció que "no" esperaba ser subcampeona de la general, concluyó, antes de recargar fuerzas para subirse al podio, con un mensaje repleto de elogios hacia la emblemática prueba deportiva con meta en el paseo de Santa Eulària: "Ha sido una auténtica pasada y recomiendo a todo el mundo que no se pierda la próxima edición de la Santa Eulària Ibiza Marathon, ya que ofrece la posibilidad de elegir entre pruebas de distintos recorridos. De este modo, es una carrera apta para todos los públicos".

Deporte y amor

Campo no fue la única atleta que habló de las dificultades que conllevó competir con estas condiciones. Prueba de ello son las palabras de Daniel Victoria López, tercer clasificado en la categoría masculina de 11K: "El recorrido está muy guay, pero es muy duro correr con tanto calor", afirmó el corredor madrileño, que competía por primera vez en esta prueba y que añadió: "Suelo ir más o menos al mismo ritmo y tampoco estoy demasiado sorprendido con mi resultado".

Victoria dejó por un instante de dirigirse a la prensa cuando vio cruzar la línea de meta a su pareja: "Es una máquina", exclamó el corredor, quien añadió: "Ella es nadadora y ya hemos hecho varias competiciones juntos, pero hoy [sábado 18 de abril] la he llevado al lado oscuro y le ha tocado ser 'runner'. Al final, es lo mejor estar con alguien como tú. Además, nos casamos dentro de un mesecito". Y es que el amor, una vez más, triunfó.

Un día repleto de emociones

Durante la jornada deportiva se vivieron muchos momentos emotivos, especialmente en la llegada a meta. Fue un instante inolvidable para varios de los competidores: hubo incluso quienes no pudieron contener las lágrimas y, tras completar la exigente prueba, rompieron a llorar y tuvieron que ser consolados por algún compañero. Otros, fruto del cansancio más que de la emoción, tuvieron que hacer malabares para mantenerse en pie, ya que algunos precisaron asistencia médica.