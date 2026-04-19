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La PE Sant Jordi se lleva la División de Honor de Ibiza y Formentera y mira al ascenso

Los verdinegros deberán medirse al CD Migjorn menorquín para subir a Tercera RFEF

Los jugadores de la PE Sant Jordi en el Kiko Serra

Los jugadores de la PE Sant Jordi en el Kiko Serra / PE Sant Jordi

Redacción Deportes

Ibiza

La PE Sant Jordi endosó una abultada goleada de 6-0 a la UE Sant Josep y ya es la vencedora de la División de Honor de Ibiza y Formentera. Los verdinegros llegaban al partido con una renta de dos puntos sobre el CF Sant Rafel, que pujó por el campeonato después de su triunfo por 1-2 ante el CDS Ses Païsses. Sin embargo, los jordiers cumplieron de sobras para alzarse como campeones de la liga.

Este resultado da al conjunto de Sant Jordi la oportunidad de volver a Tercera RFEF solo un año después de su descenso de esa categoría. Para ello deberán superar en una eliminatoria a doble partido al CD Migjorn, que ya se ha asegurado el título de la División de Honor de Menorca a falta de una jornada.

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Se trata de dos conjuntos que se han mostrado superiores a sus rivales durante toda la campaña, por lo que se prevén dos duelos con mucha emoción. Si bien el vencedor confirmará su nombre entre los equipos de Tercera RFEF de la próxima temporada, el perdedor deberá disputar otra fase de ascenso en la que deberá pasar dos eliminatorias a doble partido con otros equipos de Baleares.

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