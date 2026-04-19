Récords, emoción y ambiente

La novena edición de la Santa Eulària Ibiza Marathon pasará a la historia por su récord de participación, con aproximadamente 6.500 corredores; por varios logros deportivos de enorme mérito, como las plusmarcas logradas por Lidia Campo y Fátima Azzahraa Ouhaddou en las categorías femeninas de 12K y 22K, respectivamente; y por varios intensos mano a mano en la lucha por imponerse a sus competidores, entre otros desafíos.

Los pequeños disfrutan del Santa Eulària Kids Run Caixabank. |

Sin embargo, la emblemática competición, con línea de meta en el paseo de Santa Eulària, va más allá del deporte. Prueba de ello son las imágenes que se muestran a lo largo de esta doble página, en la que, más allá de la alegría reflejada en el rostro de varios de los ganadores tras cruzar la meta, se suman otros alicientes que hacen de la Santa Eulària Ibiza Marathon una prueba capaz de atraer a la isla a amantes del deporte, tanto principiantes como aficionados, de distintos puntos de España y del mundo.

La influencer Verdeliss, participante de lujo en la competición. |

Por ello, los miles de participantes disfrutaron de una jornada soleada en la que muchos optaron por combinar el deporte con la diversión. Así, y con el objetivo de echarse unas risas, hubo quienes decidieron correr disfrazados con prendas llamativas que no pasaron desapercibidas para los centenares de asistentes que disfrutaron del espectáculo deportivo, entre los que también se contaban varios representantes políticos de la isla.

Una carrera en la que se combina deporte y naturaleza. |

Otros lo hicieron con vestimenta deportiva, como fue el caso de la influencer Verdeliss, participante de lujo en la competición.

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Primeros instantes de la modalidad de 22K. |

Fueron muchas las emociones que se vivieron durante una jornada que comenzó por la mañana con la celebración de la tradicional prueba no competitiva dirigida a niños y niñas del Santa Eulària Kids Run Caixabank. Esta contó con la participación de más de un millar de chavales en carreras inclusivas destinadas a fomentar la participación y los valores del ‘running’.