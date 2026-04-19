Es Putxet acoge una jornada "inolvidable" para el rugby de Ibiza

El pasado sábado 18 de abril, el Estadio Municipal de Es Putxet, inaugurado a finales del pasado mes de enero, fue el escenario de un acontecimiento que pasará a la historia del rugby local. "Es un día inolvidable para el rugby ibicenco e incluso el autonómico", reconoció Ilie Vacar, entrenador del Ibiza Rugby Club y uno de los artífices de la organización de una jornada memorable en la que el conjunto ibicenco se enfrentó al Gloria Filiorum Patres (GFP) Rugby Club, equipo en el que militan algunos de los mejores jugadores amateurs de Rumanía.

Cabe recordar que el conjunto ibicenco no disputaba ningún encuentro desde el pasado 28 de febrero, cuando se impuso por 3-34 al Menorca T.R.U.C. Casi dos meses después, el combinado apodado como 'las lagartijas' volvió a la acción. Sin embargo, esta vez no logró doblegar a su rival, un equipo dotado de "un gran nivel y que, además, se está preparando para el Mundial de Rugby Amateur", según confesó Vacar, quien agregó: "El GFP Rugby Club ha venido con un par de delanteros muy fuertes y experimentados".

"Los chicos del Ibiza Rugby Club han aprendido mucho"

A pesar de la derrota de los locales por 12-31, el entrenador del Ibiza Rugby Club indicó que "el duelo no defraudó" e hizo un balance positivo de una experiencia que puede marcar un antes y un después en la historia del rugby local: "Los chicos del club han demostrado que quieren jugar a un deporte bastante duro y con mucho contacto físico, como es el rugby, y han aprendido mucho".

La derrota del club ibicenco ante el GFP Rugby Club servirá a los chicos de Vacar, que en esta ocasión ejerció como jugador del conjunto visitante, como aprendizaje de cara a próximos partidos, aunque el propio técnico ya definió al rival, tal y como publicó Diario de Ibiza el pasado jueves 16 de abril, como "un equipo con un potencial al que nunca nos hemos enfrentado en los 25 años de historia del club".

Aunque este fue "el plato fuerte de la jornada", según indicó Vacar, que acabó el partido con una lesión de menisco, no fue el único atractivo, ya que el programa también incluyó un encuentro de rugby femenino entre el equipo ibicenco y el Sant Josep Rugby Club, así como el Seven balear, un torneo de rugby a siete que reúne a tres equipos de Baleares: el Ibiza Rugby Club y los conjuntos mallorquines Shamrock Rugby Club y El Toro Rugby Club.

Vacar concluyó: "Ahora toca corregir los errores del sábado [18 de abril] y seguir preparándonos para la fase de ascenso".