La luchadora de Ibiza María García conquista la plata en el Campeonato de España de judo

El Campeonato de España de Judo en categoría infantil cerró este domingo, en el Velódromo de las Islas Baleares, un fin de semana inolvidable para el judo ibicenco. La gran protagonista de la jornada fue María García, del Club de Judo Sant Jordi, que se proclamó subcampeona de España, poniendo el broche de oro a una actuación colectiva sencillamente extraordinaria.

La ibicenca llegaba a la gran cita nacional como cabeza de serie número 3 y volvió a demostrar, una vez más, que está entre las mejores judokas de España de su categoría. La ibicenca firmó una competición brillante, sólida y de enorme madurez competitiva. En octavos de final superó a la castellano-manchega Carla Illán, en cuartos de final derrotó a la madrileña Valeria Aparicio y en semifinales se impuso a la andaluza María Ruiz, ganándose con todo merecimiento un puesto en la gran final del campeonato.

Ya en la lucha por el oro, María se enfrentó a la madrileña Claudia Juan, número uno del ranking nacional y cabeza de serie número uno. La judoka del Club de Judo Sant Jordi no pudo hacerse con la victoria, pero cerró el campeonato colgándose una espectacular medalla de plata nacional, confirmando el enorme nivel de una deportista llamada a seguir dando grandes alegrías al judo balear y nacional.

La jornada no dejó la misma fortuna para el resto de representantes ibicencos en categoría infantil. Carolina Vías, en -52 kg, y Eric Ferrer, en -50 kg, ambos del Club de Judo Sant Jordi, cayeron en primera ronda sin opción de repesca. También quedó fuera en su debut José Ribas, del Dojo Ibiza, en la categoría de +66 kg.

Con esta medalla de plata, el Club de Judo Sant Jordi cierra un Campeonato de España escolar histórico, firmando una actuación para el recuerdo con un total de tres medallas nacionales. A la plata de María García se suman el oro de Adriana Ferrer y el bronce de Dina Hamri, logrados en la jornada cadete del sábado, en un fin de semana que ya forma parte de la historia del club.

Tres medallas en un Campeonato de España no son fruto de la casualidad, sino del trabajo diario, del compromiso, del sacrificio y de una apuesta firme por la formación y la excelencia deportiva. El judo ibicenco ha vuelto a demostrar en Mallorca que tiene presente, pero sobre todo tiene muchísimo futuro. Y el Club de Judo Sant Jordi, una vez más, ha dejado claro que sigue siendo una referencia indiscutible del judo nacional en edad escolar.