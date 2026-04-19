Fútbol | Tercera RFEF
La SD Formentera se engancha a la lucha por el 'play-off' con una victoria por la mínima
Los jugadores de Maikel Romero vencen por 1-0 al CE Mercadal en el Municipal de Sant Francesc
La SD Formentera sumó otros tres puntos que la mantienen en la pelea para clasificarse para las eliminatorias de ascenso gracias a su triunfo por 1-0 frente al CE Mercadal. El gol de la victoria no apareció en el Municipal de Sant Francesc hasta el minuto 67 y fue obra de Pineda. Este resultado confirma el gran estado de forma de la plantilla que dirige Maikel Romero, que se queda a dos puntos de alcanzar el play-off a falta del resultado del partido que le falta por disputar al Llosetense.
Los conjuntos pitiusos de Tercera RFEF no han sumado ninguna derrota este fin de semana y afrontan la antepenúltima jornada de liga con ganas de terminar lo más arriba posible en la tabla. La Peña Deportiva ya tiene imposible la segunda posición y tiene a tiro asegurarse la tercera.
El Inter Ibiza y la SD Formentera están involucrados en la lucha por la última posición de la clasificación que da acceso a estas eliminatorias. El conjunto ibicenco es el que la tiene más cerca, ya que tiene los mismos puntos que el Llosetense.
Por último, la SD Portmany está seis puntos por encima de la antepenúltima plaza de la tabla, aunque el conjunto que la ocupa, el CE Felanitx, todavía debe jugar un partido pendiente. El objetivo para los de Sant Antoni será dejar los puestos de descenso lo más lejos posible.
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