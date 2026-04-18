El Trasmapi HC Eivissa vence a Cisne y no se baja del sueño de ASOBAL

El Trasmapi HC Eivissa volvió a sonreír este sábado en Sa Blanca Dona. Lo hizo con autoridad, superando a Cisne por 31-23 en un partido que dominó de principio a fin y que le permite seguir soñando con un play-off de ascenso a ASOBAL que sigue muy vivo.

El encuentro arrancó con un ritmo frenético, de ida y vuelta, con ambos equipos buscando portería con pocos pases y sin especular. Pero el Trasmapi no tardó en imponer su ley. Con el paso de los minutos, los de Geno Tilves bajaron pulsaciones, ajustaron en defensa y empezaron a mandar con claridad en el marcador. Un parcial demoledor les permitió abrir la primera brecha seria (6-2, min. 9), con una zaga sólida y un Broto sencillamente espectacular bajo palos, desesperando a los atacantes gallegos.

A partir de ahí, el partido entró en un tramo más táctico, donde las defensas se impusieron a los ataques. Pero el control seguía siendo local. El 10-4 mediado el primer tiempo obligó al técnico visitante a parar el partido con un tiempo muerto que reflejaba la sensación que había sobre la pista: el Cisne se estaba descolgando.

El parón activó a los gallegos. Subieron líneas, apretaron atrás y encontraron soluciones en ataque de la mano de Bedoya y Ferreira, que comenzaron a hacer daño a la defensa ibicenca. El Trasmapi perdió algo de fluidez ofensiva (solo un gol en ocho minutos), pero supo gestionar la ventaja y llegar al descanso con una renta cómoda (15-11).

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió. El plantel de Tilves quiso romper definitivamente el partido, pero el Cisne, lejos de rendirse, se agarró con todo lo que tenía, manteniéndose a una distancia de cuatro o cinco goles durante buena parte de la segunda mitad.

El ritmo bajó, y ahí el conjunto ibicenco se movió como pez en el agua. Supo dormir el partido, meterle cloroformo y evitar que el Cisne encontrara su mejor versión en transición, uno de sus grandes argumentos. Con el paso de los minutos, el control local se hizo aún más evidente.

Al ecuador del segundo acto, los de Tilves seguían mandando con solvencia ante un rival que no le perdió la cara al partido y que encontró en sus extremos su principal vía de peligro. Pero cada intento visitante se encontraba con un muro: Broto. El guardameta firmó una actuación sobresaliente y terminó de romper el partido con cinco paradas consecutivas que minaron la moral gallega.

A la desesperada, el Cisne subió la presión a toda la pista en los últimos diez minutos, buscando el error y una última oportunidad de reengancharse. Pero el Trasmapi no se descompuso. Al contrario. Aprovechó los espacios, castigó cada desajuste y firmó el golpe definitivo para ponerse siete arriba, dejando el partido visto para sentencia. Con todo decidido, Geno Tilves dio minutos a los más jóvenes. Entre ellos, el debut del juvenil Antonio Montes en portería, poniendo la guinda a una tarde redonda en Sa Blanca Dona.

El 31-23 final no solo devuelve al equipo a la senda de la victoria, sino que le permite seguir metido de lleno en la pelea. El Trasmapi empata en la quinta posición con Anaitasuna, ambos con 32 puntos, a la espera de lo que hagan los navarros en su compromiso en Santander ante Sinfín.