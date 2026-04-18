Una SD Ibiza con urgencias jugará contra el Atlètic Lleida por la salvación

El calendario de la liga ya entra en su fase decisiva y la SD Ibiza solo tiene en mente el objetivo de conseguir la tan deseada permanencia en Segunda RFEF. El siguiente paso para lograr estar un año más en la categoría será obtener un buen resultado en el campo del Atlètic Lleida, en el que los jugadores de Raúl Casañ competirán mañana a partir de las 12 horas. El técnico adelanta que será un choque "muy difícil" contra un rival "muy agresivo".

El cuadro rojillo no atraviesa por su mejor momento de la campaña, ya que cayó en sus dos últimos encuentros, en los que recibió al Atlético Baleares en Sant Rafel y acudió al césped del Reus FCR. Además, su último triunfo fue hace casi un mes, cuando aprovechó el ánimo de sus aficionados para dar la sorpresa e imponerse al Barcelona B por 1-0.

El técnico confirma que él y los jugadores están "convencidos del trabajo" que realizan y que los futbolistas entrenan "a tope, con mucha concentración y muchas ganas". Por eso espera lograr el triunfo "para salir de abajo y mirar con más optimismo la salvación".

Competitivos a domicilio

A pesar de esta racha complicada, se debe matizar que el club pitiuso se ha mantenido muy competitivo en sus pasados encuentros a domicilio. Aunque se saldaron con dos derrotas y un empate, los futbolistas de la SD pusieron en aprietos a sus contrincantes y el resultado final no se decidió hasta los instantes finales de cada duelo.

A falta de tres encuentros para el final de la campaña, la plantilla de Casañ ocupa la plaza de la tabla que clasifica para la eliminatoria para evitar perder la categoría. Para evitar este escenario, los rojillos deben salvar un déficit de dos puntos con el Valencia Mestalla y la UE Olot, lo que les daría acceso a la zona de permanencia automática.

Por el contrario, los ibicencos tienen menos posibilidades de terminar la liga entre los puestos de descenso porque la gran mayoría de sus perseguidores se encuentran a una enorme distancia. Así, la UD Barbastro aparece como la mayor amenaza, ya que tan solo se encuentra a dos puntos de distancia a falta de nueve por disputar. Entre los demás, el CE Andratx es el más cercano, aunque están ocho unidades por debajo de Sa Deportiva.

Un Atlètic Lleida casi descendido

El rival de la jornada para la SD, el Atlètic Lleida, se encuentra en una posición más comprometida y solo la victoria le salvaría de quedar descendido automáticamente después de esta jornada. Además, el equipo catalán está inmerso en una racha negativa de resultados, ya que solo ha ganado una vez en el último mes y medio.

Ante un escenario tan desesperado, la actitud de sus futbolistas es una incógnita, pero seguro que el calor de su público les empujará para que den su mejor versión. Sin embargo, Casañ mantiene la cautela y predice que los rivales "lucharán su último esfuerzo". Por otra parte, el conjunto de Lleida acumula una sorprendente racha de tres encuentros seguidos en los que acaba con diez efectivos sobre el terreno de juego.

El partido contra el cuadro catalán será el último de la temporada que los jugadores de Casañ deberán disputar lejos del Municipal de Sant Rafel, de modo que contarán con el apoyo de su hinchada para conseguir la meta de quedarse en Segunda RFEF. Así, jugarán dos derbis baleares que les llevarán a medirse contra el CE Andratx y la UD Poblense. "Dependemos de nosotros mismos", sentencia el entrenador.