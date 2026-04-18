El San Pablo se estrella contra el Valdetires Ferrol

El San Pablo-Eivissa no tuvo suerte en su encuentro de la jornada contra el Valdetires Ferrol y perdió por 2-3 en el pabellón de Es Viver. Con este resultado, las pitiusas conservan la novena posición de la tabla, lo que las sitúa en la zona de tranquilidad una semana más.

Las jugadoras gallegas saltaron al terreno de juego con las ideas muy claras y arrinconaron a las locales en su propio campo, aunque sin generar ninguna ocasión de peligro. Las ibicencas no tardaron mucho tiempo en reaccionar y poco a poco comenzaron a llegar con más asiduidad cerca de la meta rival.

El Ferrol rompió la tranquilidad con una intercepción a pase de Paola que dejó sola a Cela con la guardameta, pero la misma cancerbera solventó la comprometida situación. Lucía adelantó al San Pablo con un disparo que la portera estuvo a punto de repeler que llegó después de una cabalgada desde su campo.

Remontada visitante

Las visitantes se lanzaron al ataque después del tanto y Lence igualó el marcador después de robar el esférico a Lucía cerca de la portería defendida por Paola. El Ferrol no se contentó con la igualada y dio la vuelta al marcador a raíz de un robo de Cela a Paola, que anotó a placer. La primera mitad terminó con la sensación de que las gallegas eran superiores.

El conjunto de Ferrol confirmó estas impresiones con otro tanto que llegó de un saque de banda de Lence que pilló desprevenida a la defensa local, cosa que Pereiro aprovechó para mandar el balón a la red. Aquí no acabaron las complicaciones, ya que Montero hubiera puesto el 1-4 en el luminoso de no haber sido por una parada prodigiosa de Paola.

Este último lance fue suficiente para el San Pablo, que sacó a una jugadora de campo extra para meter más presión. Sin embargo, las contrincantes se cerraron mucho para defender su portería y apenas cedieron espacios para que las ibicencas causaran peligro. Oruj sacó la pizarra para tratar de sacar una chispa de inspiración en sus futbolistas, que movían y movían el esférico sin éxito. Finalmente, Yara maquilló el marcador con un tanto en un contraataque.