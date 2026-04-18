Samson Keiyo revalida el título en la Santa Eulària Ibiza Marathon

La novena edición de la Santa Eulària Ibiza Marathon coronó de nuevo al keniano Samson Keiyo, que confirmó los pronósticos y revalidó el triunfo en la distancia reina con un tiempo de dos horas, 21 minutos y 33 segundos, en una jornada multitudinaria que también encumbró a Irina Romanova en categoría femenina, vencedora con un crono de tres horas, 22 minutos y 25 segundos. Paul Kipkuri Chirchir (dos horas, 23 minutos y 20 segundos) y Tim Pleijte (dos horas, 40 minutos y 59 segundos) completaron el podio masculino, mientras que Renate Van Huffel y Rebecca Whitehouse acompañaron a Romanova en el femenino.

Por su parte, el atleta ibicenco Adrián Guirado fue, una vez más, el gran protagonista masculino en la prueba de 12K de la Santa Eulària Ibiza Marathon. El corredor santaeulariense fue, por quinta edición consecutiva, el más rápido en dicha prueba y, aunque este año no batió el récord, el experimentado atleta de la Peña Deportiva reconoció, instantes después del final de la carrera, la gran emoción que le ha despertado esta edición: “Es una de las carreras más importantes, ya que hace dos meses falleció mi padre, que venía siempre a verme aquí”.

El atleta ibicenco Adrián Guirado ganador 12K Santa Eulària Ibiza Marathon. / Santa Eulària Ibiza Marathon

La llegada de Guirado a meta, con un tiempo de 40 minutos y 32 segundos, fue uno de los instantes más emotivos de la soleada jornada, ya que no lo hizo solo. Así, traspasó la meta con una imagen de su padre, que sujetaba con una de sus manos y a la que señalaba.

Tras Guirado, quien completó la exigente competición atlética un tanto exhausto , el segunto competidor masculino más veloz fue Alberto Segovia Arco (43 minutos y 15 segundos) y cerró el podio Daniel Victoria López (43 minutos y 29 segundos).

En la categoría femenina de 12K, Lidia Campo se subió a lo más alto del podio y, además, consiguió la victoria a lo grande. La corredora no defraudó y corroboró su condición de favorita con un excelente tiempo de 41 minutos y 47 segundos con el que, además, batió el récord en dicha categoría y, con ello, pasó a la historia de la Ibiza Maratón. La impecable marca de la actual subcampeona de España de media maratón le bastó para conseguir otro gran dato: acabar en el segundo puesto de la clasificación general. Toda una hazaña.

Lidia Campo, segunda en la general de la 12K

Tras cruzar la meta y posar con Guirado en la foto de los vencedores de la 12K, Campo se mostró orgullosa y emocionada por el hito conseguido: "Me había propuesto venir a por el récord y lo he conseguido; ha sido una auténtica pasada. Además, ser segunda en la general es algo que no me esperaba. Yo salía a por el récord, se lo dije a la organización, y si luego no salía, pues no salía... pero he podido lograrlo y no me puedo ir más feliz".

Campo no encontró oposición en su lucha por ser la más rápida, ya que la subcampeona, Jessica Bonet, paró el crono en 49 minutos y 3 segundos. A Bonet le siguió Paola Patta, que completó la carrera 34 segundos después, con un tiempo de 49 minutos y 37 segundos.

Salida de la modalidad de 12K con la que se dio el pistoletazo de salida a la comeptición atlética. / Santa Eulària Ibiza Marathon.

El récord de Campo no fue el único que se registró durante la novena edición de la Santa Eulària Ibiza Marathon, que ha alcanzado la mayor cifra de participantes de su historia, con aproximadamente 6.600 corredores.

Tras la gesta de la atleta burgalesa, Fátima Azahraa Ouhaddiu Nafie tomó el relevo. La actual campeona de España de media maratón corría por primera vez en esta prueba y, además, lo hacía como una de las grandes figuras de su modalidad. No defraudó y firmó una actuación de matrícula de honor, con la que pulverizó el récord femenino en la modalidad de 22K gracias a una plusmarca de una hora, 21 minutos y 37 segundos. Hasta la fecha, la mejor marca pertenecía a Clara López, que en 2023 completó la prueba con un registro de una hora, 23 minutos y 20 segundos. Ahora, Ouhaddiu se lo ha arrebatado con casi dos minutos de diferencia.

Aunque en la previa de la competición se preveía un duelo igualado entre Ouhaddiu y Yésica Mas en la carrera de 22K, lo cierto es que la vencedora se impuso con cierta solvencia. Eso sí, una sorprendente Molly O'Sullivan, gracias a su gran actuación, puso en algunos apuros a la flamante ganadora al parar el crono en una hora, 22 minutos y 23 segundos. El bronce femenino fue para la ya mencionada Yésica Mas, que firmó un tiempo de una hora, 28 minutos y 11 segundos.

Sorpresa en la 22K masculina

Todos los focos apuntaban a Dani Mateo, atleta olímpico y embajador del evento deportivo, y al joven corredor madrileño Borja Yllera, de tan solo 18 años, quien logró bajar de las dos horas y media en el Maratón de Sevilla celebrado el pasado mes de febrero, como las grandes figuras de la modalidad de 22K en la categoría masculina. Sin embargo, ninguno de ellos se hizo con el oro.

Aunque Mateo, con un tiempo de una hora, 14 minutos y 33 segundos, se quedó con la miel en los labios, fue el corredor italiano Andrea Tadisco quien se subió a lo más alto del podio con una marca de una hora, 13 minutos y 53 segundos. Por su parte, el corredor ibicenco Daniel Planells Serra acabó tercero con un registro de una hora, 17 minutos y 19 segundos.