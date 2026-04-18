La Peña Deportiva tropieza en Alcúdia

La Peña Deportiva se fue de Alcúdia con un marcador de 2-2 gracias a los tantos de Montori de penalti y de Fraile, que ejecutó un disparo colocado que se coló por la escuadra rival. El conjunto de Santa Eulària se adelantó en el marcador en el minuto 18 con la mencionada pena máxima y tuvo que remar con el viento en contra después de encajar los goles de Peluffo y Arana.

Sin embargo, Fraile igualó el electrónico en una espectacular acción poco antes de terminar una primera mitad frenética. A pesar de la lucha, los jugadores de Ramiro González no pudieron desequilibrar la balanza para llevarse el triunfo ante la UE Alcúdia.

La SD Portmany también se lleva un punto de la jornada después de empatar con un resultado de 1-1 en el campo del CD Son Cladera. El cuadro palmesano se puso por delante en el encuentro en el minuto 56 con un tanto de Sock. Sin embargo, los de Sant Antoni no agacharon la cabeza y nivelaron el electrónico por medio de Capo a falta de poco más de diez minutos para el final del tiempo reglamentario.

La SD Formentera cerrará la jornada de Tercera RFEF para los conjuntos pitiusos de la categoría mañana a las 12 horas. Los rojinegros afrontan un partido contra un rival directo para acceder a la fase de ascenso como el CE Mercadal.

[Seguirá ampliación]